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USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска

16 апреля 2021 18:33
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Новости Беларуси. Изучить работу муниципальных операторов и понять, как действует расширенная система ответственности производителя. В столицу Беларуси для знакомства с последними разработками Минского автомобильного завода с деловым визитом прибыли представители российского экологического оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусоровоз новейшего типа, эргономичный тягач и удобный электробус. МАЗ показал новые экологичные автомобили

USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска-1

Экология – это не только убранный мусор, но и чистый воздух. Этот электробус скоро появится на дорогах города. Четыре таких модели, но на дизельном топливе, запустили в Минске на прошлой неделе.

USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска-4

Светодиоды, USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери.

USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска-7

USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска-9

Для удобства батареи размещены на крыше и в моторном отсеке. А главное – электропривод фирмы ZF – CeTrax.

USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска-12

Олег Смолянко, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ»:
Особенность данного привода это относительно невысокий расход электричества, что делает наш электробус более рентабельным при перевозке пассажиров.

USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска-15

В перспективах расширить линейку, создать новые продвинутые виды техники, востребованные на внешнем рынке.

# МАЗ # общество # Юлия Денисенко # Олег Смолянко # Фотофакт

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