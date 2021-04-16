USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска

Новости Беларуси. Изучить работу муниципальных операторов и понять, как действует расширенная система ответственности производителя. В столицу Беларуси для знакомства с последними разработками Минского автомобильного завода с деловым визитом прибыли представители российского экологического оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мусоровоз новейшего типа, эргономичный тягач и удобный электробус. МАЗ показал новые экологичные автомобили

Экология – это не только убранный мусор, но и чистый воздух. Этот электробус скоро появится на дорогах города. Четыре таких модели, но на дизельном топливе, запустили в Минске на прошлой неделе.

Светодиоды, USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери.

Для удобства батареи размещены на крыше и в моторном отсеке. А главное – электропривод фирмы ZF – CeTrax.

Олег Смолянко, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники ОАО «МАЗ»:

Особенность данного привода – это относительно невысокий расход электричества, что делает наш электробус более рентабельным при перевозке пассажиров.