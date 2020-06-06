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«Нам рыли траншею, окопы. Туда солдаты и санитары нам тягали раненых». Как на войне оказывали первую помощь

06 июня 2020 11:42
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

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«Нам рыли траншею, окопы. Туда солдаты и санитары нам тягали раненых». Как на войне оказывали первую помощь-1

Укрытия от града пуль, ровно как от природных потоков дождя и снега, строились не всегда. Именные землянки имели разве что командиры, да и медработники.

«Нам рыли траншею, окопы. Туда солдаты и санитары нам тягали раненых». Как на войне оказывали первую помощь-4

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
Нам рыли траншею, окопы. В два яруса нары. Туда солдаты и санитары нам тягали раненых. Мы там оказывали первую помощь. У нас бутли спирта стояли. Дашь, чтоб не орали от боли. Стакан, два – и замолкают.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Елена Филипова # Фотофакт

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