12 велосипедистов пострадали в ДТП в Минске в 2020 году

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: Помимо того, что мы строим и создаем велодорожки, в то же время мы требуем неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Сергей Бабич:

Можно и так назвать. За этот год уже есть 12 человек, которые пострадали при ДТП – контакт транспортного средства с автомашиной. Основные тенденции – это, все-таки, игнорирование правил со стороны велосипедистов. На пешеходных переходах, где отсутствуют велопереезды, водители велосипедов не спешиваются, а ускоряясь либо двигаясь на высокой скорости, допускают столкновение с транспортными средствами. Поэтому на это тоже хотелось бы обратить внимание.