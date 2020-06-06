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12 велосипедистов пострадали в ДТП в Минске в 2020 году

06 июня 2020 11:29
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Считаются ли велосипедисты участниками дорожного движения, и может ли ГАИ оштрафовать их за какое-то нарушение, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Помимо того, что мы строим и создаем велодорожки, в то же время мы требуем неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Кнутом и пряником?

12 велосипедистов пострадали в ДТП в Минске в 2020 году-1

Сергей Бабич:
Можно и так назвать. За этот год уже есть 12 человек, которые пострадали при ДТП – контакт транспортного средства с автомашиной. Основные тенденции – это, все-таки, игнорирование правил со стороны велосипедистов. На пешеходных переходах, где отсутствуют велопереезды, водители велосипедов не спешиваются, а ускоряясь либо двигаясь на высокой скорости, допускают столкновение с транспортными средствами. Поэтому на это тоже хотелось бы обратить внимание.

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Екатерина Забенько

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