«Мы ещё не дошли, а немцы уже знают, куда мы идём». Как работали абверовские провокаторы

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Предательства были. Спецслужбы Германии активно искали заброшенные группы чекистов и пути их устранения. Так, 13 июля 1943-го абверкоманда 209 направила в район деревни Морозиха группу провокаторов. Переодетые в красноармейцев агенты выводили из окружения небольшие советские подразделения прямо в расположение немецких войск.

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР: Вроде бы хотят перейти немцы на сторону партизан. Вот навстречу выехали разведчики Рудак, и там еще одна девушка была. И Борис Кочан. Но как только они встретились, подъехали, сразу же открыли огонь и поубивали.

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:

Планшет у него был. А я этот планшет схватила. Тогда я этот планшет командиру принесла. А там вся эта карта, и все написано, сколько. Майор только сидит и говорит: «Интересно. Мы еще не дошли, идем туда, а немцы уже знают, куда мы идем».

Знаете, у нас много было военнопленных. Из Могилева тогда попришли. Наверное, задание у кого-то было. Вишь, передавали. Немцы уже все знали.