«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

В школе №24 Ленинского района есть центр, где полно кружков на любой вкус. Один из самых популярных – «Веломания». Корреспонденты программы «Большой город» наблюдали, как проходят занятия.

Правила вождения на велосипеде эти ребята знают на «отлично». Здесь ребят обучают фигурному вождению велосипеда. Во дворе школы, а зимой – в спортзале, преподаватели выстраивают целую полосу препятствий, пройти которую непросто даже взрослому. Но перед такой практикой дети осваивают теоретическую часть – правила дорожного движения и оказание неотложной помощи.

Карина Жданович, учащаяся ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»: Я уже занимаюсь почти 4 года. Нам рассказывают правила дорожного движения – как и что делать. Это нам помогает.

Алеся Ярошевич, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»: Мы с детьми занимаемся не только на базе нашей школы. Мы можем выезжать в 51-ую школу, можем ездить в Лошицкий парк. Мы устраиваем соревнования по реальным данным. То есть мы рисуем карту, маршрут, ставим знаки, и дети должны уметь правильно ездить.

Центр с уклоном на дорожную безопасность работает со школами всего Ленинского района. Проекты и акции педагоги проводят совместно с ГАИ и организацией «Красный Крест». Например, в феврале в 24-ой школе провели районную олимпиаду по правилам дорожного движения. Создали и собственный электронный тренажёр, который позволяет выучить знаки и решать дорожные ситуации. Традиционно школьники готовятся к конкурсу юных инспекторов движения «Зелёная волна».

Наталья Чумак, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:

Созданы все условия. И создаётся такая игровая среда, в которой им очень легко, доступно подается материал и легко усваивается.

Сейчас ребята вместе с преподавателями и сотрудниками Госавтоинспекции завершают съёмки видеоролика на тему «Безопасное лето».