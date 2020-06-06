Прямой эфир

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу

06 июня 2020 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В школе №24 Ленинского района есть центр, где полно кружков на любой вкус. Один из самых популярных – «Веломания». Корреспонденты программы «Большой город» наблюдали, как проходят занятия.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу-1

Правила вождения на велосипеде эти ребята знают на «отлично». Здесь ребят обучают фигурному вождению велосипеда. Во дворе школы, а зимой – в спортзале, преподаватели выстраивают целую полосу препятствий, пройти которую непросто даже взрослому. Но перед такой практикой дети осваивают теоретическую часть – правила дорожного движения и оказание неотложной помощи.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу-4

Карина Жданович, учащаяся ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Я уже занимаюсь почти 4 года. Нам рассказывают правила дорожного движения – как и что делать. Это нам помогает.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу-7

Алеся Ярошевич, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Мы с детьми занимаемся не только на базе нашей школы. Мы можем выезжать в 51-ую школу, можем ездить в Лошицкий парк. Мы устраиваем соревнования по реальным данным. То есть мы рисуем карту, маршрут, ставим знаки, и дети должны уметь правильно ездить.

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу-10

Центр с уклоном на дорожную безопасность работает со школами всего Ленинского района. Проекты и акции педагоги проводят совместно с ГАИ и организацией «Красный Крест». Например, в феврале в 24-ой школе провели районную олимпиаду по правилам дорожного движения. Создали и собственный электронный тренажёр, который позволяет выучить знаки и решать дорожные ситуации. Традиционно школьники готовятся к конкурсу юных инспекторов движения «Зелёная волна».

«Устраиваем соревнования по реальным данным». Как школьников учат правилам езды на велосипеде по городу-13

Наталья Чумак, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»:
Созданы все условия. И создаётся такая игровая среда, в которой им очень легко, доступно подается материал и легко усваивается.

Сейчас ребята вместе с преподавателями и сотрудниками Госавтоинспекции завершают съёмки видеоролика на тему «Безопасное лето».

# ГАИ # общество # Карина Жданович # Алеся Ярошевич # Наталья Чумак

Другие новости рубрики

Все новости
Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»
06 июня 2020 11:24

Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»

Александр Лукашенко, посещая Могилёв: «Я помню, ещё пацаном сюда приходил, когда в университете учился»
06 июня 2020 11:05

Александр Лукашенко, посещая Могилёв: «Я помню, ещё пацаном сюда приходил, когда в университете учился»

До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут
05 июня 2020 21:10

До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут