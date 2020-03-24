«С детства мечтал быть лётчиком, но потянуло в другое небо». Как Фёдор Повный, служа в армии, решил стать священником

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Отец Фёдор, а как Вы пришли к служению? Ведь Вы же изначально не собирались становиться священником?
Фёдор Повный: «Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других»
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Вместе с братьями мы выросли в семье священника, в христианском укладе жизни. Но что интересно, родители не навязывали нам ни веру, ни жизненный путь. Они просто жили, как настоящие христиане. Формировали наше мировоззрение, как настоящая христианская семья, при этом ответственно выполняя все свои обязанности. И подрастая, я, конечно, как все, задавался многими вопросами.
Но через призму времени могу сказать, что Господь всегда был рядом. И подсказывал на эти вопросы ответы через встречи, книги и обстоятельства жизни. И художественное образование, которое было первым, стало результатом моих занятий в гомельской студии у превосходного педагога Валентина Покаташкина. К слову, о влиянии личности. Во многом, любовь первого педагога к искусству передалась и мне. А затем служба в армии. И именно там, где время выдёргивает молодого человека из стремительного потока жизни, появилась возможность прислушаться к себе и понять своё предназначение – служить Богу.