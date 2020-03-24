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«С детства мечтал быть лётчиком, но потянуло в другое небо». Как Фёдор Повный, служа в армии, решил стать священником

24 марта 2020 11:21
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Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Отец Фёдор, а как Вы пришли к служению? Ведь Вы же изначально не собирались становиться священником?

Фёдор Повный: «Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Вместе с братьями мы выросли в семье священника, в христианском укладе жизни. Но что интересно, родители не навязывали нам ни веру, ни жизненный путь. Они просто жили, как настоящие христиане. Формировали наше мировоззрение, как настоящая христианская семья, при этом ответственно выполняя все свои обязанности. И подрастая, я, конечно, как все, задавался многими вопросами.

Но через призму времени могу сказать, что Господь всегда был рядом. И подсказывал на эти вопросы ответы через встречи, книги и обстоятельства жизни. И художественное образование, которое было первым, стало результатом моих занятий в гомельской студии у превосходного педагога Валентина Покаташкина. К слову, о влиянии личности. Во многом, любовь первого педагога к искусству передалась и мне. А затем служба в армии. И именно там, где время выдёргивает молодого человека из стремительного потока жизни, появилась возможность прислушаться к себе и понять своё предназначение – служить Богу.

«С детства мечтал быть лётчиком, но потянуло в другое небо». Как Фёдор Повный, служа в армии, решил стать священником-1

Вадим Щеглов:
Ваш отец – тоже священник. Но Вы изначально не собирались идти по его стопам. И даже хотели поступить в военное авиационное училище, но мама была против. Не жалеете сейчас, что выбрали именно эту профессию? Ведь Ваша судьба могла бы сложиться иначе.

Фёдор Повный:
В родителях мы видели удивительный пример людей, особенно в образе отца, который никогда то, что он говорили с амвона, никогда не было того, чтобы это не осуществлялось в жизни.

Почему во многих семьях священников дети становились даже атеистами? Папа говорил  в церкви одно, в жизни было другое, в отношении с людьми – третье. Мы в примере наших родителей видели полную гармонию взаимоотношений и соответствие слов делам и поступкам. Пожалуй, это был лучший пример для нас, как детей.

С другой стороны, Вы верно сказали: многое могло сложиться иначе. Потому что я люблю небо. Я с детства мечтал быть лётчиком, но потянуло в другое небо. То небо, которое выше неба видимого. И итог сидит перед Вами.

# Церковь # общество # Федор Повный # Вадим Щеглов

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