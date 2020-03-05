«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такое мнение озвучил губернатор Минской области во время личного приёма граждан.

Во время приема к губернатору обратились 17 жителей Минской области. Среди волнующих проблем – вопросы о капитальном ремонте домов, благоустройство, земляные споры.