Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском

Новости Беларуси. Развить навык выживания зимой и отработать партизанские действия. На полигоне в Лосвидо под Витебском идут двухнедельные учения белорусских десантников и британских морпехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Совместная тренировка «Зимний партизан» – двусторонняя инициатива. Таким образом готовятся белорусские миротворцы. Это особенно актуально с учётом всё большего вовлечения Беларуси в миротворческую деятельность ООН.

Тренировки с британской стороной не разовая акция. Они проводятся регулярно с 2018 года. Причём на территории обеих стран. Интересно, что учения назвали в честь партизан времён Второй мировой, чтобы ещё раз подчеркнуть: в борьбе с фашизмом Беларусь и Великобритания были вместе.

Тимофи Уайт-Бойкот, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:

Для нас это очень важно, потому что это является ответным этапом в наших двусторонних отношениях. У нас в Великобритании есть партнеры, у вас есть тоже, но самое главное, чтобы у нас были отношения в сферах миротворчества.



