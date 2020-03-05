Прямой эфир

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском

05 марта 2020 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развить навык выживания зимой и отработать партизанские действия. На полигоне в Лосвидо под Витебском идут двухнедельные учения белорусских десантников и британских морпехов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском-1



Совместная тренировка «Зимний партизан»  двусторонняя инициатива. Таким образом готовятся белорусские миротворцы. Это особенно актуально с учётом всё большего вовлечения Беларуси в миротворческую деятельность ООН.

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском-3

Тренировки с британской стороной не разовая акция. Они проводятся регулярно с 2018 года. Причём на территории обеих стран. Интересно, что учения назвали в честь партизан времён Второй мировой, чтобы ещё раз подчеркнуть: в борьбе с фашизмом Беларусь и Великобритания были вместе. 

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском-6

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском-8

Тимофи Уайт-Бойкот, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Для нас это очень важно, потому что это является ответным этапом в наших двусторонних отношениях. У нас в Великобритании есть партнеры, у вас есть тоже, но самое главное, чтобы у нас были отношения в сферах миротворчества.

В ближайшие дни военнослужащие обменяются опытом в тактической и инженерной подготовке. В финале их ожидают комплексные занятия. Беларусь регулярно участвует в международных военных манёврах.

# Военные учения # общество # Тимофи Уайт-Бойкот # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав: Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку
05 марта 2020 13:16

Минздрав: Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку

Роман Мотульский: «Для меня, конечно, отец был идеалом»
05 марта 2020 13:05

Роман Мотульский: «Для меня, конечно, отец был идеалом»

В эпицентре взрыва было 1500 градусов. Вот почему после залпов БМ-13 горело всё и даже земля
05 марта 2020 12:29

В эпицентре взрыва было 1500 градусов. Вот почему после залпов БМ-13 горело всё и даже земля