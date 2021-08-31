«Нам нужно это сохранить». Диалоговый марафон «Беларусь адзіная» прошёл в Новополоцке

Новости Беларуси. Обмен мнениями и обсуждение самых важных тем. Диалоговый марафон «Беларусь адзіная» прошел 31 августа в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своей точкой зрения эксперты, политики и представители общественных объединений делились в Новополоцке. Разговор получился живой и непринужденный, ведь вопросы, которые волновали собравшихся, затрагивают самые разные аспекты жизни общества и страны – это экономический рост, причины и последствия санкций, а также образование.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:

Сегодня здесь люди, которые способны донести и, самое главное, обсудить те чаяния, те надежды и то видение перспективы развития нашей страны от лица нашего народа. Естественно, хотелось бы услышать и обсудить экономический потенциал ввиду введенных санкций, социальную сферу. Конечно, это переживания людей по ситуации с коронавирусом. Особое внимание на региональном форуме уделили теме политической трансформации и грядущих конституционных изменений. Эксперты сейчас готовят окончательные предложения. В числе ключевых вопросов и патриотическое воспитание. 2020 год показал, насколько важно говорить с молодежью на одном языке.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Беларусь обновилась. Она уже никогда не будет такой, какой была до 9 августа. И те положительные процессы, которые запустились – патриотическая консолидация, обращение к истории, к своим корням, которые мы наблюдаем весь этот год, нам нужно это сохранить. Посмотрите, как раскрывается гражданский активизм. Но кто-то хотел, чтобы это был какой-то БЧБ-активизм, а он патриотический, это очень важно. Мы должны этот дух, хороший дух борьбы за Беларусь, независимость и суверенитет сохранить.