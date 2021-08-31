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Полный курс вакцинации в Минской области прошли более 160 тысяч человек

31 августа 2021 17:02
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Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации прошли 164 тысячи человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями привито более 30 % от всех жителей. Больше всего вакцинировались в Несвижском, Столбцовском и Стародорожском районах. Прививаться против COVID-19 жители могут как в поликлиниках, так и в сельских амбулаториях. Работают передвижные медицинские комплексы. В Вилейском районе на его базе уже привились более 200 человек.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Полный курс вакцинации в Минской области прошли более 160 тысяч человек-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Передвижной комплекс оснащен оборудованием, которое позволяет проводить широкий спектр диагностики. Например, прямо на месте сделают электрокардиограмму или измерят уровень кислорода в крови. А недавно комплекс стал еще и передвижным пунктом вакцинации.

Полный курс вакцинации в Минской области прошли более 160 тысяч человек-4

Нужное количество доз для желающих сделать прививку собирают перед выездом. Все пакуют в специальную термосумку. Важно сохранить температуру, чтобы вакцина доехала даже до самых дальних деревень. Вместе с опытным фельдшером выезжает и медсестра.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Вакцинация # общество # Анастасия Кончиц # Екатерина Лях # Лилия Лубинская # Наталья Кулаченкова # Дина Беляева # Фотофакт

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