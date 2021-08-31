Полный курс вакцинации в Минской области прошли более 160 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации прошли 164 тысячи человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями привито более 30 % от всех жителей. Больше всего вакцинировались в Несвижском, Столбцовском и Стародорожском районах. Прививаться против COVID-19 жители могут как в поликлиниках, так и в сельских амбулаториях. Работают передвижные медицинские комплексы. В Вилейском районе на его базе уже привились более 200 человек.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.