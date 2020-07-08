«Нам не хватало такого центра». В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер»

На двух этажах и уличной территории есть все, что нужно для занятий восьми видами спорта.

Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Универсальный спортивный зал, помещение для легкой атлетики, совмещенное с комнатой единоборств, тренажерный и фитнес-залы, сауна и кафе. Комплекс полностью укомплектован и спортивным инвентарем.

Пропускная способность центра – 220 человек в день. Учли здесь интересы всех посетителей. В комплексе предусмотрена безбарьерная среда. А еще создано 70 новых рабочих мест. Ожидается, что новые условия помогут привлечь хороших тренеров и молодых специалистов.

Для жителей Новогрудка ФОК стал настоящим подарком, ведь таких многофункциональных спортивных центров раньше в городе не было.

Джемма Невжинская, жительница Новогрудка: Конечно, ждали. Потому что город у нас все-таки средний – около 30 тысяч, и нам не хватало такого центра. Вот мы здесь рядом живем, ждем этого. Надеемся, что это всем слоям населения – пожилым, молодым, совсем юным – поможет для того, чтобы более интересно развивать свои способности, поддерживать свое здоровье. Спорт – это здоровье, спорт – это мир, спорт – это здорово.

Карина Вальшонок, жительница Новогрудка: Это значимое событие, потому что в городе до этого момента было мало таких мест, куда можно было пойти молодежи, провести с пользой время свое, оздоровиться. Поэтому я считаю, что жители нашего города очень рады.

Новый комплекс станет базой для детско-юношеской спортивной школы № 2. Сегодня в ней около 200 воспитанников. С открытием ФОКа набор планируют увеличить в два раза. К тому же, в центре будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мудрая, последовательная политика нашего государства для того, чтобы в каждом районном центре были похожие спортивные объекты. И ежегодно у нас по несколько таких спортивных объектов...

На Гродненщине это уже второй в этом году только спортивный объект, который мы открываем. Еще в проекте есть третий.

Открываться будут и в других районных центрах. Это очень важно для массового занятия споротом.