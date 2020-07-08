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«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

08 июля 2020 13:39
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Новости Беларуси. Вопросы, с которыми граждане приходят на выездные приемы, все чаще носят частный характер. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-1

8 июля Анатолий Исаченко в Воложине провел встречу с населением.

Предварительно на нее записался лишь один человек, который озвучил проблему целого агрогородка.

В Вишнево год назад начали газификацию. В Беларуси реализуется соответствующая государственная программа. По ее условиям жители финансово вложились в проектные работы газовых сетей. Но вот строительство так и не началось.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-4

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-6

Виктор Аль, житель агрогородка Вишнево Воложинского района:
Провел нас по стоимости, поэтому прекратили строительство. Пробуем стучаться в двери, чтобы дали какую-то информацию, потому что население переживает.

После реконструкции трассы, по которой и пойдет газ, проект оказался в два раза дороже и собранной суммы не хватило. Теперь остается ждать, но неизвестно сколько.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-9

О том, что ситуация складывается таким образом, людям попросту не рассказали. И здесь, по мнению сенатора, прослеживается непоследовательность в действиях местной власти, которая и привела к недопониманию со стороны жителей.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-12

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди здесь абсолютно правы. Зарегистрировали кооператив, затем надо было дальше двигаться. Но получилось, как получилось, что не хватило денег. Я думаю, здесь это абсолютно вина на местах. Будем разбираться. Я думаю, решение будет принято положительное.

На тех приемах, которые мы проводим, немножко сместился акцент. Тех вопросов глобальных, которые требуют решения на уровне государства, становится все меньше. Потому что в принципе все решения на уровне государства приняты по всем направлениям. А больше вопросов все-таки идет по тому, что касается местных исполнительных органов.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-15

За решение данной проблемы взялся лично Анатолий Исаченко. Поручено произвести повторные расчеты и укрупнить проект газопровода, охватив соседние деревни.

Во время приема также поступил звонок из Могилевской области. Люди жаловались на плохие дороги возле больницы.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?-18

В Воложинском районе заместитель председателя Совета Республики также встретился с владельцами местных агроусадеб. Их, к слову, 60. Речь шла о поддержке данного направления в туризме.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Виктор Аль # Фотофакт

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