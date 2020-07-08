«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

Новости Беларуси. Вопросы, с которыми граждане приходят на выездные приемы, все чаще носят частный характер. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 июля Анатолий Исаченко в Воложине провел встречу с населением. Предварительно на нее записался лишь один человек, который озвучил проблему целого агрогородка. В Вишнево год назад начали газификацию. В Беларуси реализуется соответствующая государственная программа. По ее условиям жители финансово вложились в проектные работы газовых сетей. Но вот строительство так и не началось.

Виктор Аль, житель агрогородка Вишнево Воложинского района:

Провел нас по стоимости, поэтому прекратили строительство. Пробуем стучаться в двери, чтобы дали какую-то информацию, потому что население переживает. После реконструкции трассы, по которой и пойдет газ, проект оказался в два раза дороже и собранной суммы не хватило. Теперь остается ждать, но неизвестно сколько.

О том, что ситуация складывается таким образом, людям попросту не рассказали. И здесь, по мнению сенатора, прослеживается непоследовательность в действиях местной власти, которая и привела к недопониманию со стороны жителей.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди здесь абсолютно правы. Зарегистрировали кооператив, затем надо было дальше двигаться. Но получилось, как получилось, что не хватило денег. Я думаю, здесь это абсолютно вина на местах. Будем разбираться. Я думаю, решение будет принято положительное. На тех приемах, которые мы проводим, немножко сместился акцент. Тех вопросов глобальных, которые требуют решения на уровне государства, становится все меньше. Потому что в принципе все решения на уровне государства приняты по всем направлениям. А больше вопросов все-таки идет по тому, что касается местных исполнительных органов.

За решение данной проблемы взялся лично Анатолий Исаченко. Поручено произвести повторные расчеты и укрупнить проект газопровода, охватив соседние деревни. Во время приема также поступил звонок из Могилевской области. Люди жаловались на плохие дороги возле больницы.