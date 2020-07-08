«Очень зачарованно слушают, когда даже я анекдоты армейские рассказываю». Чему учат детей в военно-патриотическом клубе

Все молодые парни Крупок мечтают попасть в военно-патриотический клуб «Рубеж». Здесь буквально за несколько месяцев начинаешь по-настоящему дружить со спортом. В программе «Центральный регион» о том, где учат ориентироваться на местности, владеть основными видами оружия, изучают боевые искусства.

Уже много лет воспитывает настоящих мужчин Евгений Подоляк. Окончил Минское военно-командное училище. И уже не одним кадром пополнил Вооружённые силы.

Евгений Подоляк, директор Центра туризма и краеведения детей и молодёжи К рупского района: Приходят мальчики, которым нечем заняться дома, кроме как в компьютере играть. Они приходят к нам на занятия. Это приобщает детей к порядку, дисциплине. И они обучаются чему-то новому, чему в школе не научатся. Планируем в этом году сделать скалодром, чтобы расширить и развить способности детей. И создан импровизированы тир, в котором мы занимаемся с пневматической винтовкой. Детям нравится, особенно — в летний период, когда заняться особо нечем.

Евгений Подоляк: Я учился три года в Ленинградском высшем военно-политическом училище, после распада Советского Союза я решил вернуться на родину, чтобы продолжить и закончить военный ВУЗ в своей стране. Профессионально я ориентируюсь на то, чтобы дети в дальнейшем направлялись в военные учреждения образования. Всегда народ обращался к военным, кто нуждался в защите. Люди в погонах являются для жителей нашей и не только страны примером для подражания. В них видится какая-то сила, честь, достоинство. Это престижная профессия, это красивые, подтянутые, образованные, умные люди. И что немаловажно в наше время — это люди, которые имеют достаток определенный. Потому что они выучились, занимаются серьезным делом, и за это получают достойную заработную плату. Эти дети занимаются больше спортом, чем другие, ориентируются на местности.

Воспитывать патриотизм без действий – занятие бесполезное. Один из наставников у ребят – майор ВДВ в отставке Алексей Горбунов. Сражался с первых дней войны в Афганистане. Авторитет у ребят непререкаемый. И это неудивительно.

Алексей Горбунов, наставник военно-патриотического клуба «Рубеж» Крупского района:

Это элитные войска, и туда, понятно, берут только подготовленных в военном отношении людей. Я перед тем как в Афган попасть, в ВДВ уже 10 лет прослужил. Был и на должности командира разведвзвода, 7 лет начальником разведки, командиром минометной батареи и так далее.

Знаете, есть отношения по уставу. А там по-другому совсем. Дружба, действительно. Там друг за дружку держались, друг друга выручали из беды, и не надо было напоминать им, что сделать.

Они меня очень зачарованно слушают, когда даже я анекдоты армейские рассказываю. Не говоря уже о случаях, которые были в Афганистане.