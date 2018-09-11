Зашла за майкой – вышла с переломом. Минчанка поскользнулась в магазине, получила травму и требует компенсации

2016 год – 3 миллиона долларов заплатил американский ресторан своей посетительнице, когда та обожглась горячим чаем. 2017 год – 1,5 миллиона долларов получила 3-хлетняя англичанка, которая в парке аттракционов споткнулась и сломала ногу. Минск, август 2018 года – 40-летняя минчанка по решению суда получила компенсацию морального вреда размером в 5 000 долларов за некачественно оказанную услугу. Тарифами на страдания сегодня вынуждена интересоваться и Светлана Нежевец. Женщина в добром здравии вошла в один из столичных магазинов, а вышла – с гипсом на руке.

Светлана Нежевец:

У меня сын – школьник, я ему хотела посмотреть майки для физкультуры. Я увидела майки, которые могут подойти и сразу повернула налево. И буквально в первую минуту, зайдя в магазин – там на полу лежит плитка и сделан небольшой выступ, спуск, который ничем не обозначен. И я ставила ногу ровно, но не увидев этого спуска – плитка же сливается, я смотрела на майку – я тут же упала. И когда я упала, я заплакала – боль в руке. Я подняла сумки, сама поднялась, сразу подошла к кассиру. Никто не подошёл, там только уборщица была.

Невзирая на болевой шок, ожидая приезда «скорой», женщина всё же оставила запись в книге замечаний и предложений, где изложила, как развивались события, и потребовала принять меры для того, чтобы другие посетители, заходя в магазин, не рисковали своим здоровьем. Светлана Нежевец:

Приехала скорая помощь и меня забрали. Вывели наверх, посадила бригада – я записала всех врачей – и они меня отвезли в БСМП. Там врач посмотрел и сразу сказал: «У Вас, конечно, перелом». Потому что опухла рука, у меня были кольца на руке, сказали: «Снимайте, отекут пальцы». Пальцы уже, как раз, и отекли. Сделали снимок – у меня перелом. Диагноз указан в справке.

В магазине сотрудники предпочитают отмалчиваться.

Вместо внятных комментариев по всему периметру торгового зала развесили угрожающие предупреждения. Мол, видеосъёмка в магазине запрещена.

Разъясняем. Все белорусы без исключения, должны знать: в стране фото- и видеосъёмку можно вести во всех местах, открытых для общего посещения. В том числе, в салонах красоты, на рынках, в клубах, ресторанах, на стадионах.

Диалог корреспондента и сотрудницы магазина:

Вы в тот день работали? Присутствовали при этом? Да. Но как она упала – нет. А где она упала? Там, где спуск к служебному помещению. А сейчас вы что-то сделали, чтобы обезопасить своих покупателей. Там стоят перила, стоят изначально.

А вот и тот злополучный пятачок зала, где произошел несчастный случай. Сотрудники магазина уверяют: обозначать спуск не обязаны, ведь есть ограждающие перила, на которые можно, в случае чего, опереться. Проверяем на прочность арматуру, как могут видеть телезрители, её состояние не выдерживает минимальной критики. Страшно представить, что может произойти, если на полу поскользнётся непоседливый малыш лет трёх и приложится затылком. И никакие перила не спасут. А это значит, что после произошедшего никаких мер, направленных на предотвращения повторных ЧП, предпринято не было. Но кому по закону предписано сегодня ответить за произошедшее со Светланой?

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае, минчанка имеет полное право на возмещение всего причинённого ущерба её здоровью. Данный ущерб возмещается именно продавцом, на территории которого наступило увечье. Подлежат возмещению все материальные затраты, связанные с лечением и приобретением лекарств. Кроме того, женщина имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда. Мимолётная прогулка по залу показала и другие нюансы. К примеру, можно ли в такой ячейке безопасно оставлять личные вещи – большой вопрос.

Информацию о состоянии торговой точки мы довели руководству организации, и обсудили инцидент, не только сухо поговорив о законодательстве, но подняв вопрос человечности. Диалог корреспондента и Ольги Бурской, юриста торговой сети, в которой был инцидент (по телефону):

Никаких обращений от неё не поступало. А как же запись в книге замечаний и предложений? Мы же, в свою очередь, огорчены произошедшим, приносим свои извинения, и сообщаем, что при получении обращения от гражданки Нежевец, оно будет рассмотрено и будут приняты все разумные меры. Сегодня пострадавшая минчанка готовит требование о компенсации.

Светлана Нежевец:

Мне обидно, я работаю – как мне теперь работать, что-то делать по дому? Я элементарно не могу себя обслужить. Я бы хотела выразить претензии какие-то магазину, может быть, возмещение мне какого-то материального и морального ущерба. Вы ж видите, какая у меня рука. Каким образом будут развиваться события в дальнейшем – мы непременно расскажем чуть позже.