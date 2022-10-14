«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности

Новости Беларуси. В минских школах продолжаются открытые уроки по финансовой грамотности. На этот раз свои знания по далеко не детской теме прокачали ученики гимназии № 29, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непривычной роли педагога выступила ведущая новостей на телеканале «Россия-Беларусь» Илона Волынец. Компанию ей составили представители инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску. Для старшеклассников провели небольшой ликбез по истории налогообложения, а также рассказали о нюансах уплаты налогов в нынешнее время.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

У них такой потенциал, у них столько знаний именно с технической точки зрения, поэтому мы хотим, чтобы они помогли нам ознакомить своих родителей с возможностями дистанционной работы с налоговыми органами, возможностями диалога дистанционного через личный кабинет, иные технические возможности. Поэтому мы приняли решение и очень рады, что нам идут навстречу. Мы встречаемся с детскими коллективами разного абсолютно возраста.

Я много чего узнала для себя и поняла, что налоги действительно важны. Это те же бесплатные проезды в метро, бесплатное обучение для школьников и где-то даже плюсы для взрослых людей.