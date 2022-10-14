Прямой эфир

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности

14 октября 2022 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минских школах продолжаются открытые уроки по финансовой грамотности. На этот раз свои знания по далеко не детской теме прокачали ученики гимназии № 29, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности-1

В непривычной роли педагога выступила ведущая новостей на телеканале «Россия-Беларусь» Илона Волынец. Компанию ей составили представители инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску. Для старшеклассников провели небольшой ликбез по истории налогообложения, а также рассказали о нюансах уплаты налогов в нынешнее время.  

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности-4

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:  
У них такой потенциал, у них столько знаний именно с технической точки зрения, поэтому мы хотим, чтобы они помогли нам ознакомить своих родителей с возможностями дистанционной работы с налоговыми органами, возможностями диалога дистанционного через личный кабинет, иные технические возможности. Поэтому мы приняли решение и очень рады, что нам идут навстречу. Мы встречаемся с детскими коллективами разного абсолютно возраста.  

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности-7

Я много чего узнала для себя и поняла, что налоги действительно важны. Это те же бесплатные проезды в метро, бесплатное обучение для школьников и где-то даже плюсы для взрослых людей.  

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности-10

Говорили и о сроках платежей, и об ответственности за неуплату. Ребята узнали, что имущественные налоги можно уплатить в два этапа. До 15 ноября – аванс, 50 % от суммы. Вторую часть – до середины ноября следующего года. Урок по финансовой грамотности не обошелся без домашнего задания. Гимназистам предстоит рассказать об услышанном родителям.  

# Налоги # общество # Илона Волынец # Ольга Тарасевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования
13 октября 2022 19:07

«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования

«Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо». Гигин поздравил с Днём матери
13 октября 2022 19:00

«Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо». Гигин поздравил с Днём матери

«Должны нанести непоправимый, неприемлемый для противника урон». Как ответит Беларусь в случае нападения?
13 октября 2022 18:55

«Должны нанести непоправимый, неприемлемый для противника урон». Как ответит Беларусь в случае нападения?