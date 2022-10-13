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«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования

13 октября 2022 19:07
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Новости Беларуси. Отечественная продукция должна быть в приоритете на прилавках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так считает председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда в Брестской и Гомельской областях встретился с сельхозпроизводителями.

«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования-1

В разговоре затронул вопросы ценообразования. Фермеры практически единогласно заявили о проблемах со сбытом выращенной продукции и невысоких закупочных ценах. В такой ситуации стабильность на рынке можно достичь благодаря долгосрочным контрактам между торговыми сетями и производителями.

«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Пока нет в понимании стабильности у тех, кто это выращивает. Вот почему или все продают куда-то, когда приезжают, за бесценок, а потом откуда-то завозим и кладем на прилавок уже чужое, но по дорогой цене. Вот здесь нужно отреагировать на вот эту стыковку производителями и сетями. А в результате должен выиграть человек.

«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования-7

Контроль цен сейчас находится под пристальным вниманием. В мониторинге задействованы и профсоюзы. Их предложения будут учтены рабочей группой, которая предложит правительству механизм стабилизации ситуации на рынке.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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