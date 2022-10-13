«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования

В разговоре затронул вопросы ценообразования. Фермеры практически единогласно заявили о проблемах со сбытом выращенной продукции и невысоких закупочных ценах. В такой ситуации стабильность на рынке можно достичь благодаря долгосрочным контрактам между торговыми сетями и производителями.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Пока нет в понимании стабильности у тех, кто это выращивает. Вот почему или все продают куда-то, когда приезжают, за бесценок, а потом откуда-то завозим и кладем на прилавок уже чужое, но по дорогой цене. Вот здесь нужно отреагировать на вот эту стыковку производителями и сетями. А в результате должен выиграть человек.