«В результате должен выиграть человек». Михаил Орда рассказал, как решить вопросы ценообразования
Новости Беларуси. Отечественная продукция должна быть в приоритете на прилавках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так считает председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда в Брестской и Гомельской областях встретился с сельхозпроизводителями.
В разговоре затронул вопросы ценообразования. Фермеры практически единогласно заявили о проблемах со сбытом выращенной продукции и невысоких закупочных ценах. В такой ситуации стабильность на рынке можно достичь благодаря долгосрочным контрактам между торговыми сетями и производителями.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Пока нет в понимании стабильности у тех, кто это выращивает. Вот почему или все продают куда-то, когда приезжают, за бесценок, а потом откуда-то завозим и кладем на прилавок уже чужое, но по дорогой цене. Вот здесь нужно отреагировать на вот эту стыковку производителями и сетями. А в результате должен выиграть человек.
Контроль цен сейчас находится под пристальным вниманием. В мониторинге задействованы и профсоюзы. Их предложения будут учтены рабочей группой, которая предложит правительству механизм стабилизации ситуации на рынке.