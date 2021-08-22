Светлана Тихановская снова обратилась к МВФ. Что она просит на этот раз?

Новости Беларуси. Тихановская в Twitter обратилась к МВФ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

И снова просит, или даже требует, не выделять миллиард долларов Беларуси. Деньги эти нужны, в первую очередь, белорусам, потому что они направлены на борьбу с COVID-19. Не на укрепление режима, о чем пишет Светлана, – на помощь простым белорусам. И Тихановская требует эти деньги заморозить до лучших времен.