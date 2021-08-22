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Светлана Тихановская снова обратилась к МВФ. Что она просит на этот раз?

22 августа 2021 17:44
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Новости Беларуси. Тихановская в Twitter обратилась к МВФ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
И снова просит, или даже требует, не выделять миллиард долларов Беларуси. Деньги эти нужны, в первую очередь, белорусам, потому что они направлены на борьбу с COVID-19. Не на укрепление режима, о чем пишет Светлана, – на помощь простым белорусам. И Тихановская требует эти деньги заморозить до лучших времен.  

Светлана Тихановская снова обратилась к МВФ. Что она просит на этот раз?-1

А вот Латушко по сути создает белорусский аналог «Талибана». Он призвал своих сторонников присоединиться к BYPOL, который собирает «подпольное народное ополчение». Туда войдут, прежде всего, действующие сотрудники силовых структур. Нужно только заявить о своей готовности бороться с режимом, и все – режиму конец. Видимо, ряды сторонников бывшего посла редеют, коль приходится снова и снова упрашивать людей к каким-то показушным акциям.

# Международная политика # общество # Евгений Поболовец # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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