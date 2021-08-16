Президент Беларуси потребовал обратить внимание на дороги за пределами Минска

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начиная от местных дорог и заканчивая строительством новых дорог. Какие строим, как будем строить дальше, как обстоят дела с местными дорогами? Так у нас получится, что Минск соединили со всеми областными центрами. Сегодня: езжай – не хочу. А там, на местах, нам надо в более-менее нормальном состоянии поддерживать дорожно-транспортную сеть. По крайней мере до агрогородков мы должны доезжать свободно на автомобиле.

Лукашенко – Авраменко и Сиваку: вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта