Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества
Новости Беларуси. Подарок в стиле милитари для бойцов телевизионного фронта. Профсоюз СТВ необычным образом поздравил с Днем защитников Отечества мужскую часть коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех, кто ежедневно на информационной передовой, угостили настоящей солдатской кашей. Полевую кухню организовали у стен телецентра на улице Коммунистической. Импровизированный обед получился со вкусом. Гости смогли не только попробовать солдатской каши, насладиться горячим чаем, атмосферность празднику добавила тематическая музыкальная программа.
Глеб Прокофьев, корреспондент СТВ:
Замечательный праздник, замечательная атмосфера. Такой тимбилдинг, когда все вместе в такой праздничной атмосфере мы здесь в День защитника Отечества.
Артем Шукалович, корреспондент СТВ:
В какой-то степени это праздник для каждого мужчины, принимаем поздравления сегодня.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Мужчины Беларуси умеют себя вести, умеют защищать свою Родину, своих любимых, значит, все у нас правильно.
Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:
Наши коллеги, мужчины СТВ, с которыми нестрашно идти в трудовой бой. Сегодня хочется их поздравить с этим замечательным праздником, пожелать силы духа. Пусть у всех все будет хорошо и мирного нам неба.
Лучше всех мужчин СТВ знают наши девушки. Из их уст портрет настоящего защитника Отечества.
Арина Верховская, корреспондент СТВ:
Сегодня поздравляем наших коллег мужчин, весь наш мужской коллектив, наших настоящих защитников, нашу опору, поддержку.
Алеся Иванова, ведущая СТВ:
Разные, но самые достойные, конечно, честные, правильные, которые стоят на своем и всегда придут на защиту Родины и, конечно, нас, хрупких женщин.
Людмила Романова, начальник отдела кадровой и правовой работы СТВ:
Те, которые работают на Столичном телевидении. Умные, грамотные, сильные. И которые могут защитить всех нас.
Татьяна Стаселько, директор программной дирекции СТВ:
Настоящие мужчины – те, которые работают на СТВ.
Столичное телевидение поздравляет всех мужчин с Днем защитников Отечества. Счастливых дней, мужества и мирного неба надо головой.
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