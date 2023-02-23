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Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества

23 февраля 2023 14:15
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Новости Беларуси. Подарок в стиле милитари для бойцов телевизионного фронта. Профсоюз СТВ необычным образом поздравил с Днем защитников Отечества мужскую часть коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех, кто ежедневно на информационной передовой, угостили настоящей солдатской кашей. Полевую кухню организовали у стен телецентра на улице Коммунистической. Импровизированный обед получился со вкусом. Гости смогли не только попробовать солдатской каши, насладиться горячим чаем, атмосферность празднику добавила тематическая музыкальная программа.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-1

Глеб Прокофьев, корреспондент СТВ:  
Замечательный праздник, замечательная атмосфера. Такой тимбилдинг, когда все вместе в такой праздничной атмосфере мы здесь в День защитника Отечества.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-4

Артем Шукалович, корреспондент СТВ:  
В какой-то степени это праздник для каждого мужчины, принимаем поздравления сегодня.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-7

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Мужчины Беларуси умеют себя вести, умеют защищать свою Родину, своих любимых, значит, все у нас правильно.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-10

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:  
Наши коллеги, мужчины СТВ, с которыми нестрашно идти в трудовой бой. Сегодня хочется их поздравить с этим замечательным праздником, пожелать силы духа. Пусть у всех все будет хорошо и мирного нам неба.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-13

Лучше всех мужчин СТВ знают наши девушки. Из их уст портрет настоящего защитника Отечества.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-16

Арина Верховская, корреспондент СТВ:  
Сегодня поздравляем наших коллег мужчин, весь наш мужской коллектив, наших настоящих защитников, нашу опору, поддержку.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-19

Алеся Иванова, ведущая СТВ:  
Разные, но самые достойные, конечно, честные, правильные, которые стоят на своем и всегда придут на защиту Родины и, конечно, нас, хрупких женщин.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-22

Людмила Романова, начальник отдела кадровой и правовой работы СТВ:  
Те, которые работают на Столичном телевидении. Умные, грамотные, сильные. И которые могут защитить всех нас.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-25

Татьяна Стаселько, директор программной дирекции СТВ:  
Настоящие мужчины – те, которые работают на СТВ.  

Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества-28

Столичное телевидение поздравляет всех мужчин с Днем защитников Отечества. Счастливых дней, мужества и мирного неба надо головой.  

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