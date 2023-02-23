Накормили солдатской кашей. Профсоюз СТВ поздравил сотрудников с Днём защитников Отечества

Новости Беларуси. Подарок в стиле милитари для бойцов телевизионного фронта. Профсоюз СТВ необычным образом поздравил с Днем защитников Отечества мужскую часть коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех, кто ежедневно на информационной передовой, угостили настоящей солдатской кашей. Полевую кухню организовали у стен телецентра на улице Коммунистической. Импровизированный обед получился со вкусом. Гости смогли не только попробовать солдатской каши, насладиться горячим чаем, атмосферность празднику добавила тематическая музыкальная программа.

Глеб Прокофьев, корреспондент СТВ:

Замечательный праздник, замечательная атмосфера. Такой тимбилдинг, когда все вместе в такой праздничной атмосфере мы здесь в День защитника Отечества.

Артем Шукалович, корреспондент СТВ:

В какой-то степени это праздник для каждого мужчины, принимаем поздравления сегодня.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Мужчины Беларуси умеют себя вести, умеют защищать свою Родину, своих любимых, значит, все у нас правильно.

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:

Наши коллеги, мужчины СТВ, с которыми нестрашно идти в трудовой бой. Сегодня хочется их поздравить с этим замечательным праздником, пожелать силы духа. Пусть у всех все будет хорошо и мирного нам неба.

Лучше всех мужчин СТВ знают наши девушки. Из их уст портрет настоящего защитника Отечества.

Арина Верховская, корреспондент СТВ:

Сегодня поздравляем наших коллег мужчин, весь наш мужской коллектив, наших настоящих защитников, нашу опору, поддержку.

Алеся Иванова, ведущая СТВ:

Разные, но самые достойные, конечно, честные, правильные, которые стоят на своем и всегда придут на защиту Родины и, конечно, нас, хрупких женщин.

Людмила Романова, начальник отдела кадровой и правовой работы СТВ:

Те, которые работают на Столичном телевидении. Умные, грамотные, сильные. И которые могут защитить всех нас.

Татьяна Стаселько, директор программной дирекции СТВ:

Настоящие мужчины – те, которые работают на СТВ.