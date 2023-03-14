Более 20 убитых, есть пленные и дезертиры. В МВД рассказали о белорусах, воюющих в Украине

Новости Беларуси. Спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. В том числе отрабатываются связи белорусских наемников, которые в составе незаконных вооруженных формирований воюют на территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как полк Калиновского и других, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе. В ряде случаев боевики привлекают к преступной деятельности родственников и знакомых, оставшихся в Беларуси, которые создают подпольные ячейки и вербуют людей для участия в вооруженных действиях на территории Украины.

Андрей Ананенко, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:

С начала прошлого года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда за пределы Беларуси для вступления в военизированные формирования в качестве наемников. Кроме того, в том же полку Калиновского до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. Сегодня известно о более чем 20 убитых в результате специальной военной операции. Количество раненых и пропавших без вести идет на десятки, есть пленные и дезертиры.

Напоминаем, все связи воюющих в составе незаконных вооруженных формирований на территории Украины белорусских наемников зафиксированы и системно отрабатываются на предмет подрывной деятельности внутри страны и оказания содействия зарубежным радикальным инициативам.