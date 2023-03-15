«Меня нет ни в одной соцсети». Марат Башаров о хейтерах, болезни Романа Костомарова и «Ледниковом периоде»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров. Диана Галех, корреспондент:

Вы уже не первый раз выходите на сцену Белорусского музыкального театра. Как вам такой опыт? «В Беларуси зритель очень благодарный»

Марат Башаров, актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист Республики Татарстан:

Я благодарен судьбе, что она сводит именно с этим театром. И не только театром – с этим городом, страной. Я обожаю всю Беларусь и часто бываю здесь на съемках. Нравится, когда ты пересекаешь границу России с Беларусью – сразу ощущается большая разница. Это касается всего. И дорог, и природы, и людей, и цен. И зрителей, конечно. В Беларуси зритель очень благодарный. В Москве зритель очень избалованный. В Беларуси мне нравится, что зритель воспитан, интеллигентен, умен, с хорошим чувством юмора. Поэтому приезжаю сюда, дай бог, буду приезжать, работать здесь, ставить спектакли, играть. Это кайф, наслаждение, когда ты созидаешь, делаешь работу и твой продукт имеет отклик у зрителя в его эмоциях, аплодисментах, счастливых глазах. Это приятно. Что нам, актерам, еще нужно? «Я, наверное, режиссер-показушник». Что имеет в виду Марат Башаров? Диана Галех:

Зрители были удивлены, потому что они привыкли видеть вас в качестве актера, а в этот раз вы выступаете в качестве режиссера. Какой вы режиссер? Строгий, требовательный, может быть, лояльный? Марат Башаров:

В первую очередь я актер. Несмотря на то, что это мой не первый режиссерский опыт, я, наверное, режиссер, который подходит к этой профессии с актерской стороны. Мне скучно и долго объяснять актерам. Я лучше встану и покажу. Сам сыграю, покажу, чтобы они видели, чего я требую от них, что я хочу видеть, что мне нужно. Я, наверное, режиссер-показушник. Диана Галех:

Большое кино снять не планируете? Марат Башаров:

В это нужно влюбиться, к этому нужно прийти. Не то что: а вот, хочу теперь снять кино. Нет. Сейчас пока не хочу. Я хочу, но понимаю, что пока не готов. Когда ты приходишь в режиссуру, нужно прийти не с пустыми руками, не с пустой головой. Нужно иметь слова и повод, чтобы сказать зрителю, что ты хочешь сказать. Я прихожу к зрителям со своим посланием, со своим месседжем. В этом спектакле мое послание к зрителям описано в названии – «Игра любви». Несмотря на то, что присутствует слово «игра», наша жизнь – игра, а «любовь» – это вечное слово. Марат Башаров признался, что у него две любви

Диана Галех:

Какую роль любовь играет в вашей жизни? Она вас вдохновляет, помогает в творчестве? Марат Башаров:

Две мои любови буквально вчера прилетели сюда, в Минск, чтобы поддержать меня на премьере. Прилетела моя дочь и моя верная и любимая жена. Сегодня они тоже придут на второй день спектакля. Конечно же, приятно, когда твои родные находят возможности в тяжелый, волнительный час и тебя поддерживают. Также, когда им тяжело, папа всегда с ними рядом. Диана Галех:

Вы сейчас много снимаетесь? В каких киноработах можно будет увидеть вас в ближайшее время? Сыграет персонажа из «Мастера и Маргариты» и бывшего президента Федерации фигурного катания. Башаров о премьерах

Марат Башаров:

Сейчас должна выйти премьера картины, которая называется «Воланд». Это по произведению «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Как вы думаете, кого я играю? Лиходеева. Два года назад мы снимали, сейчас завершился постпродакшн. Картина должна выйти на экран. Это не сериал, будет фильм. Сейчас запускается большой телевизионный проект про великую фигуристку Роднину. Я буду играть роль человека, который по сей день жив, здоров, дай бог ему здоровья – Валентин Николаевич Писеев. Он больше 20 лет являлся президентом Федерации фигурного катания России. Когда он узнал, что я буду его играть, он удивился. Мы с ним знакомы. Он попросил меня: Марат, сыграй, пожалуйста, меня хорошим, чтобы я там хорошо получился. Я говорю: хорошо, Валентин Николаевич, попытаюсь сыграть. Съемки только должны начаться. Полгода должны мы снимать. Жду. Диана Галех:

Вам придется снова встать на коньки в фильме? Марат Башаров:

В фильме нет. Я играю руководителя, поэтому на коньки не придется вставать. О болезни Романа Костомарова и «Ледниковом периоде»

Диана Галех:

Но коньки вы любите? Все вас помнят по «Ледниковому периоду». Марат Башаров:

Да, совершенно недавно, перед Новым годом, закончился еще один «Ледниковый период», где я выступал в паре с замечательной партнершей Оксаной Домниной. Единственное, все мы знаем, что у супруга, моего хорошего товарища Романа Костомарова протекает тяжелейшая болезнь. Мы все молимся. Хочу пожелать Ромке… Он сильный, всегда боец и всегда победитель. Он всегда чемпион. Я уверен, что Ромка победит эту болезнь, ибо Рома не умеет проигрывать и он победит. Диана Галех:

Мы все будем на это надеяться. Еще одна любовь к конькам проявляется в любви к хоккею, правильно? Давно играли в последний раз? Марат Башаров:

Периодически играю, но так как сейчас 2,5 месяца нахожусь в Минске и ставил спектакль, то не было возможности поиграть в хоккей. С нетерпением жду, когда отыграем спектакль. Вернусь в Москву и выйду на лед в хоккейной форме, погоняю с ребятами в хоккей. Диана Галех:

Вы уже многое сделали. Чего бы еще вам хотелось достичь? «Я хотел бы увидеть своих внуков». О чем еще мечтает Марат Башаров?