«Меня нет ни в одной соцсети». Марат Башаров о хейтерах, болезни Романа Костомарова и «Ледниковом периоде»
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров.
Диана Галех, корреспондент:
Вы уже не первый раз выходите на сцену Белорусского музыкального театра. Как вам такой опыт?
«В Беларуси зритель очень благодарный»
Марат Башаров, актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист Республики Татарстан:
Я благодарен судьбе, что она сводит именно с этим театром. И не только театром – с этим городом, страной. Я обожаю всю Беларусь и часто бываю здесь на съемках. Нравится, когда ты пересекаешь границу России с Беларусью – сразу ощущается большая разница. Это касается всего. И дорог, и природы, и людей, и цен. И зрителей, конечно. В Беларуси зритель очень благодарный. В Москве зритель очень избалованный. В Беларуси мне нравится, что зритель воспитан, интеллигентен, умен, с хорошим чувством юмора. Поэтому приезжаю сюда, дай бог, буду приезжать, работать здесь, ставить спектакли, играть. Это кайф, наслаждение, когда ты созидаешь, делаешь работу и твой продукт имеет отклик у зрителя в его эмоциях, аплодисментах, счастливых глазах. Это приятно. Что нам, актерам, еще нужно?
«Я, наверное, режиссер-показушник». Что имеет в виду Марат Башаров?
Диана Галех:
Зрители были удивлены, потому что они привыкли видеть вас в качестве актера, а в этот раз вы выступаете в качестве режиссера. Какой вы режиссер? Строгий, требовательный, может быть, лояльный?
Марат Башаров:
В первую очередь я актер. Несмотря на то, что это мой не первый режиссерский опыт, я, наверное, режиссер, который подходит к этой профессии с актерской стороны. Мне скучно и долго объяснять актерам. Я лучше встану и покажу. Сам сыграю, покажу, чтобы они видели, чего я требую от них, что я хочу видеть, что мне нужно. Я, наверное, режиссер-показушник.
Диана Галех:
Большое кино снять не планируете?
Марат Башаров:
В это нужно влюбиться, к этому нужно прийти. Не то что: а вот, хочу теперь снять кино. Нет. Сейчас пока не хочу. Я хочу, но понимаю, что пока не готов. Когда ты приходишь в режиссуру, нужно прийти не с пустыми руками, не с пустой головой. Нужно иметь слова и повод, чтобы сказать зрителю, что ты хочешь сказать. Я прихожу к зрителям со своим посланием, со своим месседжем. В этом спектакле мое послание к зрителям описано в названии – «Игра любви». Несмотря на то, что присутствует слово «игра», наша жизнь – игра, а «любовь» – это вечное слово.
Марат Башаров признался, что у него две любви
Диана Галех:
Какую роль любовь играет в вашей жизни? Она вас вдохновляет, помогает в творчестве?
Марат Башаров:
Две мои любови буквально вчера прилетели сюда, в Минск, чтобы поддержать меня на премьере. Прилетела моя дочь и моя верная и любимая жена. Сегодня они тоже придут на второй день спектакля. Конечно же, приятно, когда твои родные находят возможности в тяжелый, волнительный час и тебя поддерживают. Также, когда им тяжело, папа всегда с ними рядом.
Диана Галех:
Вы сейчас много снимаетесь? В каких киноработах можно будет увидеть вас в ближайшее время?
Сыграет персонажа из «Мастера и Маргариты» и бывшего президента Федерации фигурного катания. Башаров о премьерах
Марат Башаров:
Сейчас должна выйти премьера картины, которая называется «Воланд». Это по произведению «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Как вы думаете, кого я играю? Лиходеева. Два года назад мы снимали, сейчас завершился постпродакшн. Картина должна выйти на экран. Это не сериал, будет фильм.
Сейчас запускается большой телевизионный проект про великую фигуристку Роднину. Я буду играть роль человека, который по сей день жив, здоров, дай бог ему здоровья – Валентин Николаевич Писеев. Он больше 20 лет являлся президентом Федерации фигурного катания России. Когда он узнал, что я буду его играть, он удивился. Мы с ним знакомы. Он попросил меня: Марат, сыграй, пожалуйста, меня хорошим, чтобы я там хорошо получился. Я говорю: хорошо, Валентин Николаевич, попытаюсь сыграть. Съемки только должны начаться. Полгода должны мы снимать. Жду.
Диана Галех:
Вам придется снова встать на коньки в фильме?
Марат Башаров:
В фильме нет. Я играю руководителя, поэтому на коньки не придется вставать.
О болезни Романа Костомарова и «Ледниковом периоде»
Диана Галех:
Но коньки вы любите? Все вас помнят по «Ледниковому периоду».
Марат Башаров:
Да, совершенно недавно, перед Новым годом, закончился еще один «Ледниковый период», где я выступал в паре с замечательной партнершей Оксаной Домниной. Единственное, все мы знаем, что у супруга, моего хорошего товарища Романа Костомарова протекает тяжелейшая болезнь. Мы все молимся. Хочу пожелать Ромке… Он сильный, всегда боец и всегда победитель. Он всегда чемпион. Я уверен, что Ромка победит эту болезнь, ибо Рома не умеет проигрывать и он победит.
Диана Галех:
Мы все будем на это надеяться.
Еще одна любовь к конькам проявляется в любви к хоккею, правильно? Давно играли в последний раз?
Марат Башаров:
Периодически играю, но так как сейчас 2,5 месяца нахожусь в Минске и ставил спектакль, то не было возможности поиграть в хоккей. С нетерпением жду, когда отыграем спектакль. Вернусь в Москву и выйду на лед в хоккейной форме, погоняю с ребятами в хоккей.
Диана Галех:
Вы уже многое сделали. Чего бы еще вам хотелось достичь?
«Я хотел бы увидеть своих внуков». О чем еще мечтает Марат Башаров?
Марат Башаров:
Я бы еще хотел пожить как можно дольше. И дай бог, еще поживу, потому что еще очень много не сделано. Несмотря на то, что многое упущено, еще многое хотелось бы сделать. Я хотел бы увидеть своих внуков. Я бы растаял в них. Надеюсь и жду, а надежда умирает последней.
Диана Галех:
О чем еще вы мечтаете?
Марат Башаров:
Хочется, чтобы мы всегда все оставались людьми. Вот моя мечта. По крайней мере, я от себя требую оставаться человеком.
Диана Галех:
А как вы реагируете на критику в свой адрес? Наверняка у вас сейчас много хейтеров? Как к этому относитесь?
«В соцсетях критики все, пишут безнаказанно. Поэтому я не состою ни в одной»
Марат Башаров:
Во-первых, меня нет ни в одной соцсети. Я не слежу, что там происходит и не читаю эти глупые послания. Если критикуют, если это обоснованно, уместно, обязательно прислушиваюсь. Если тебе делают замечание, нужно прислушаться и попытаться исправить ту ошибку, которую, может быть, я где-то допустил. Мы все люди, мы все допускаем ошибки. Поэтому к критике абсолютно нормально отношусь, если это критика адекватная, уместная и по делу. К сожалению, в соцсетях критики все, пишут безнаказанно. Поэтому я не состою ни в одной из соцсетей, чего и вам желаю.
Диана Галех:
Думаю, есть и добрые отклики, это помогает, вдохновляет двигаться дальше. У вас же много поклонников.
Марат Башаров:
Самый добрый отклик для меня – это глаза зрителей. И когда я сам выхожу на сцену, играю, я вижу, слышу, чувствую, потею, отдаю последние силы для зрителя, для этой радости, этих эмоций, энергии, для этого счастья.
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