Накануне Дня матери в Несвиже наградили многодетных матерей Минской области

Новости Беларуси. Накануне Дня матери в Несвиже почтили многодетных женщин Минской области. 36 представительниц прекрасного пола, которые воспитывают пятерых и более детей, получили орден матери.

Алеся Шеремет, многодетная мама (Молодечно):

У меня пятеро детей. Получилось так, что последняя у меня двойня - мальчик и девочка. До этого у меня было три девочки. Мы еще только начинаем осваивать школу. Дети у меня дружные и семья, слава Богу, у нас дружная.

Елена Филиппович, многодетная мама (Столбцовский район):

Приходится отбросить в сторону свои заботы, хлопоты. Конечно, хочется с детками и попрыгать, и потанцевать, и порисовать, потому что это детки и им нужно внимание.

Оврика Конан, многодетная мама (Пуховичский район):

Волнительно и в какой-то степени неожиданно, потому что планировали детей для себя, не ради каких-то наград. Поэтому очень приятно, что государство поощряет, отмечает. Пять наград у нас уже есть, эта - шестая.

Торжественная церемония прошла в дворцово-парковом комплексе. С праздником женщин Минщины поздравил губернатор Борис Батура.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Быть материю, хранительницей семейного очага - очень тяжело, но зато и очень достойно. С праздником, здоровья и счастья вам!

Орден матери получила и Елена Новикова из Логойского района. Многодетная семья, в которой воспитываются четыре сына и маленькая дочь, живет в Плещеницах. Семнадцать лет Елена Владимировна работает мамой. Однако, говорит, большая заслуга в этом и ее мужа Дмитрия. Ведь только в любви и согласии можно воспитать хороших детей. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

К слову, сегодня уже более 1400 женщин столичного региона уже имеют такую ​​высокую государственную награду .