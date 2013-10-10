В одном из магазинов на улице Плеханова в Минске прошли учения спасателей

Новости Беларуси. Клубы дыма и вой сирен. Сотни прохожих на улице Плеханова сегодня стали свидетелями тревожного зрелища. Правда, это лишь остросюжетный сценарий.

По легенде, в одном из помещений столичного универмага произошло возгорание, дым заполнил торговые залы и складские помещения. Сработала пожарная сигнализация. Далее – все строго по инструкции и никакой паники.

Оказавшихся в зоне бедствия людей оперативно вывели на улицу через аварийные выходы. Ни один покупатель не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:

Целями провидимых учений являются совершенствование практических навыков руководящего состава и работников объекта по оценке обстановки, принятии решения по локализации и ликвидации условного пожара, тренировка личного состава добровольной пожарной дружины объекта и службы охраны действиям по предназначению.