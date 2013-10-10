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В минском Дворце детей и молодежи прошел общегородской литературный конкурс «Творенья века золотого...»

10 октября 2013 17:52
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Новости Беларуси. Литературный батл. В столичном Дворце детей и молодежи прошел общегородской конкурс «Творенья века золотого...». Более 40 школьных команд, по 6 человек в каждой, сражались за право быть первыми в турнирной таблице.

Девятиклассникам надо было по портрету узнать именитых мастеров слова, вспомнить годы жизни писателей, а также узнать стихотворение по его фрагменту. Лучших литературоведов наградили почетными грамотами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Акимова, куратор конкурса:
Задания построены на основе школьной программы. Все тексты, которые предлагаются на конкурсе, детям знакомы. Девятиклассники играеют в конкурсе, где задания с пятого класса и далее.

# общество # Конкурс

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