За время традиционной осенней «чистки» из Свислочи в Минске извлекли несколько десятков тонн мусора

Новости Беларуси. Весомый улов. За время традиционной осенней «чистки» из главной водной артерии города, Свислочи, извлекли несколько десятков тонн мусора. Сезон речных уборщиков завершился – водолазы столицы очистили минское дно. В ближайшее время будут демонтированы ловушки-запруды, которые задерживали мусор.

Добыча действительно впечатляет. Чаще всего «утопленниками» становились стеклянные и пластмассовые бутылки, консервные банки и покрышки. Около 30% речного мусора – крупногабаритный хлам: двигатели, стиральные машины и даже газовые плиты. Многие отходы после переработки обретут вторую жизнь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.