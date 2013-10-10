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За время традиционной осенней «чистки» из Свислочи в Минске извлекли несколько десятков тонн мусора

10 октября 2013 17:22
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Новости Беларуси. Весомый улов. За время традиционной осенней «чистки» из главной водной артерии города, Свислочи, извлекли несколько десятков тонн мусора. Сезон речных уборщиков завершился – водолазы столицы очистили минское дно. В ближайшее время будут демонтированы ловушки-запруды, которые задерживали мусор.

Добыча действительно впечатляет. Чаще всего «утопленниками» становились стеклянные и пластмассовые бутылки, консервные банки и покрышки. Около 30% речного мусора – крупногабаритный хлам: двигатели, стиральные машины и даже газовые плиты. Многие отходы после переработки обретут вторую жизнь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Реки Минска

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