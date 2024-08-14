Найти ответы на проблемные вопросы – в Минске прошёл единый день депутата

Найти ответы на проблемные вопросы и озвучить инициативы по развитию города. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе Минска народные избранники общались с жителями города. Чаще всего звучали темы, связанные со сферой образования, соцзащиты и трудоустройства. Некоторые обращались и по вопросам начисления пенсий. Так, в администрации Ленинского района прием вел депутат Мингорсовета Дмитрий Бектяшкин. К нему обратилась Елена Скакун. Пенсионерка попросила помощи в сложном вопросе: утеряны документы, подтверждающие ее трудовой стаж. К слову, вопрос Елены Васильевны уже решен.

Елена Скакун:

Я достигла пенсионного возраста и стала оформлять документы на пенсию. И выяснилось, что 10 лет моей работы… Документы утеряны. Мне не могут дать подтверждение, потому что в архиве нет этих документов. Мне сказали, что это можно решить только через суд, но я решила обратиться к депутату.

Дмитрий Бектяшкин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Этот формат очень удобен. Почему? Потому что, во-первых, очень удачно выбрана локация, прием осуществляется в кабинете рядом с управлением социальной защиты. Рядом находится и управление жилищной политики, поэтому если возникают какие-то вопросы связанные с жильем, то они оперативно, очень быстро решаются.