Найти 10 целей, попасть в мишени и с точностью до секунды вернуться: тест-чемпионат мира по вертолетному спорту на «Боровой»

Новости Беларуси. На аэродроме «Боровая» в первый день международных соревнований по вертолетному спорту экипажи демонстрировали профессиональные навыки в навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вертолетчики в непростых для полетов погодных условиях искали скрытые наземные цели и практиковались в меткости. На прохождение трассы у авиаторов было не более 5 минут. Главную роль в этом виде программы играло не только мастерство пилота, но и зоркий глаз штурмана.

Ирина Грушина, первый заместитель председателя Международной вертолетной комиссии (Россия):

По дороге они должны пролететь три поворотных пункта, найти 10 целей (это полотнища, выкладываются в зоне поиска). Потом с точностью до секунды вернуться на аэродром, выполнить точно за одну минуту «коробочку» и потом опустить кеглю в крышу, в отверстие 40х40 сантиметров. Еще очень важный элемент: они сбрасывают два мешка в мишени на земле. Это надо сделать быстро, на определенной высоте и попасть в мишень.