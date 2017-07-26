После проверки ЖКХ Госконтроль разработал план, который позволит существенно снизить затраты отрасли

Только в 2016 году эти меры уже сэкономили более 260 миллионов рублей.

В целом снизить затраты на ЖКУ помогут своевременный ремонт и замена сетей теплоснабжения, оптимизация расходов.

Не секрет, что в отрасли в последнее время отмечено немало правонарушений. Большинство из них – взятки. Были случаи, когда по вине нечистых на руку работников коммунальных служб страдали потребители: незаконная финансовая деятельность (проще говоря, откаты) утяжеляли жировки.

Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги до 30 % занимают оплата за теплоснабжение, поэтому мы этой сфере уделили особое внимание. Сегодня видим ряд резервов в этом направлении. В первую очередь это модернизация и ликвидация неэффективных котельных, которых порядка 300 у нас в стране.

Так же замена тепловых сетей и сетей водоснабжения, которые дают значительные траты и сверхнормативные потери.

Которые, как показали проверочные мероприятия, в нарушение законодательства перекладываются на затраты и попадают в платежки населения.

В итоге разработан детальный план из 15 пунктов.

Многие вопросы будут решены уже к осени 2017 года. Эксперты отмечают, что эти шаги помогут существенно уменьшить затраты в отрасли.