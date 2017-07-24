Чемпионат мира по вертолетному спорту планируется провести в Минске в 2018 году

Новости Беларуси. Минск готовится принять чемпионат мира по вертолетному спорту. Международный турнир, его проведение запланировано на 2018 год, обещает стать рекордным по количеству участников и зрителей. Так, свое присутствие уже подтвердили полсотни экипажей из 15 стран. Под флагом Беларуси выступят 17 асов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценить шансы сборной можно будет уже на этой недели. 25 июля на аэродроме «Боровая» начинается тест-чемпионат мира. Самую зрелищную дисциплину – вертолетные гонки – пилоты покажут в эти выходные на фестивале авиационного спорта «Пронебо».