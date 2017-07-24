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Чемпионат мира по вертолетному спорту планируется провести в Минске в 2018 году

24 июля 2017 13:39
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Новости Беларуси. Минск готовится принять чемпионат мира по вертолетному спорту. Международный турнир, его проведение запланировано на 2018 год, обещает стать рекордным по количеству участников и зрителей. Так, свое присутствие уже подтвердили полсотни экипажей из 15 стран. Под флагом Беларуси выступят 17 асов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценить шансы сборной можно будет уже на этой недели. 25 июля на аэродроме «Боровая» начинается тест-чемпионат мира. Самую зрелищную дисциплину – вертолетные гонки – пилоты покажут в эти выходные на фестивале авиационного спорта «Пронебо».

Чемпионат мира по вертолетному спорту планируется провести в Минске в 2018 году-1

Александр Центер, глава Белорусской федерации авиационного спорта:
В этом году у нас будет, наверное, около пяти стран, и больше не надо. Основной поток и основное достижение для нас – это следующий год. И туда мы хотим, чтобы приехали представители из самых разных стран. И, может быть, из тех, кто никогда к нам не приезжал. Может, это будут швейцарцы, итальянцы. По крайней мере они интерес проявляют. Может быть, даже мы американцев сюда вытащим.

# общество # Спортивные соревнования # Александр Центер

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