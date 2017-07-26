Прямой эфир

Экологи Беларуси и России выпустили в Днепр более 30 тысяч мальков стерляди

26 июля 2017 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экологи Беларуси и России реализовали совместный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тысяч мальков стерляди выпущено в Днепр на западной окраине Смоленска.

Экологи Беларуси и России выпустили в Днепр более 30 тысяч мальков стерляди-1

Это первое зарыбление участка реки после крупного мора, случившегося в 2016 году. Для водных обитателей не существует границ, но по обе ее стороны у экологов еще немало проектов. В планах – выпустить в Днепр мальков щуки и судака.

Витебские водоемы зарыбили гомельской стерлядью и российскими раками

# общество # Фотофакт # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: град, ливни и ветер до 20 метров в секунду
26 июля 2017 07:39

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: град, ливни и ветер до 20 метров в секунду

Средний балл абитуриента оказался 332: в БГУИР подвели итоги вступительной кампании-2017
26 июля 2017 07:17

Средний балл абитуриента оказался 332: в БГУИР подвели итоги вступительной кампании-2017

Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»
25 июля 2017 18:54

Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»