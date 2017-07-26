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Если вам немного… за 60! Зачем люди элегантного возраста познают социальные сети и Интернет?

26 июля 2017 11:09
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В 21 веке активностью в социальных сетях уже никого не удивишь, и если только вам не за 60. Сегодня уже почти 18% тех, кто имеет страницы в социальных сетях, – старшего возраста.

Сейчас можно смело вводить в оборот поговорку: «Бабушки сидят не на лавочках, они сидят в Интернете!»

Лариса Ивановна – тому подтверждение. Хоть и назвать её бабушкой язык просто не поворачивается.

На странице Ларисы Ивановны более сотни подписчиков. Самые популярные фотографии – 220 лайков. По современным меркам – это больше, чем у среднестатистического пользователя социальных сетей в этом возрасте.

В социальных сетях, как говорит Лариса Ивановна, можно прекрасно проводить свободное время.

И если бабушки и дедушки раньше следили за внуками, сидя на скамейках, то сейчас достаточно открыть социальные сети и посмотреть, чем их чадо занимается.

Лилия Чижик до появления компьютера и Интернета в её доме, использовала обычную печатную машинку.

Теперь у пенсионерки своя мечта – вести блог о своей жизни. Хоть он и создан, времени заниматься этим почти нет. Каждый день расписан буквально по минутам. Но Лилия Николаевна верит: всё впереди. Женщина считает, что социальные сети могут помочь людям элегантного возраста, поэтому бояться их осваивать не стоит.

Интернету все возрасты покорны! И если вы до сих пор не решились завести собственный аккаунт, самое время это сделать.

# общество # Фотофакт # Лилия Чижик # Пенсионеры # Лариса Александрова

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