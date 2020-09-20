Найдут ли тех, кто слил в сеть личные данные сотрудников милиции? Ответила Ольга Чемоданова

Новости Беларуси. На неделе в сеть утекли личные данные тысячи сотрудников милиции. Опубликованы их адреса проживания, номера личных машин и телефонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В МВД Беларуси отметили, что они располагают «средствами и технологиями, которые позволяют установить подавляющее большинство виновных» в утечке этих личных данных. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

За последнее время более 250 сотрудников МВД и их родственники уже подверглись угрозам, оскорблениям и клевете. Запугивают с помощью разных методов: по телефону, электронной почте, расклеивают листовки. В МВД отметили, что сотрудникам, в адрес которых приходят явные угрозы, ведомство оказывает помощь и обеспечивает их безопасность. МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется»