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«Наиболее сложный материал перенесён в старшие классы»: какие ещё нововведения в школах появились в этом году

02 сентября 2019 09:29
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь – Ирина Каржова.

Есть ли какие-то нововведения в программе обучения?

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
С 2015 года поэтапно обновляются учебные программы. В этом году новые учебные программы вводятся в 9 классе, и уже по новым учебным программам будут заниматься учащиеся с 1 по 9 класс. Основные изменения касаются учебных программ 9 класса: наиболее сложный материал перенесен либо в старшие классы, либо из базового уровня перенесен в повышенный уровень, учтены межпредметные связи – это все способствует тому, чтобы разгрузить учащихся и чтобы не ухудшить качество знаний.

«Наиболее сложный материал перенесён в старшие классы»: какие ещё нововведения в школах появились в этом году-1

# Образование в Беларуси # общество # Ирина Каржова # Фотофакт

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