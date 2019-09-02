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«Мне страшно, что меня не примут». Сменили учебу или работу? Как влиться в новый коллектив

02 сентября 2019 08:33
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Первокурсник Алексей сменил школьную парту на студенческую скамью, в результате обновился круг общения.

Алексей Белькевич, студент:
В школе у меня всегда получалось общаться со своими сверстниками, мне всегда было комфортно и уютно в этой обстановке, в которой я находился. Сейчас я поступил в институт своей мечты, но мне настолько страшно зайти на порог этого учебного заведения, потому что мне кажется, что меня не примут, меня не поймут. Мне страшно, что я буду белой вороной. Я думаю, что впоследствии учебного года мы пообщаемся с ребятами и найдем общий язык.

«Мне страшно, что меня не примут». Сменили учебу или работу? Как влиться в новый коллектив-1

Как влиться в новый коллектив? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Мне страшно, что меня не примут». Сменили учебу или работу? Как влиться в новый коллектив-4

# Психология # общество # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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