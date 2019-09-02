Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага

Новости Беларуси. Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага. Поддержать молодых людей в столь ответственный момент пришли родные и близкие.

Традиционный курс подготовки был непростой, но интересный. Стрельба из боевого оружия, физподготовка, рукопашный бой. И это лишь начало.

Курсантам еще только предстоит постигать все тонкости пограничной науки и воспитывать в себе офицерские качества.