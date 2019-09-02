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Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага

02 сентября 2019 07:05
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Новости Беларуси. Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-1

Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага. Поддержать молодых людей в столь ответственный момент пришли родные и близкие.

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-4

Традиционный курс подготовки был непростой, но интересный. Стрельба из боевого оружия, физподготовка, рукопашный бой. И это лишь начало.

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-7

Курсантам еще только предстоит постигать все тонкости пограничной науки и воспитывать в себе офицерские качества.

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-10

За время обучения курсанты ежегодно стажируются на государственной границе, закрепляя теоретические знания. Лучшие представляют пограничное ведомство на параде войск Минского гарнизона.

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-13

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-15

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-17

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-19

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага-21

# Институт пограничной службы РБ # общество # Фотофакт

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