Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу на площади Государственного флага

Новости Беларуси. Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага. Поддержать молодых людей в столь ответственный момент пришли родные и близкие.
Традиционный курс подготовки был непростой, но интересный. Стрельба из боевого оружия, физподготовка, рукопашный бой. И это лишь начало.
Курсантам еще только предстоит постигать все тонкости пограничной науки и воспитывать в себе офицерские качества.
За время обучения курсанты ежегодно стажируются на государственной границе, закрепляя теоретические знания. Лучшие представляют пограничное ведомство на параде войск Минского гарнизона.