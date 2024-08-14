Находят людей под завалами и в лесу. Вот как готовят служебных собак к поисково-спасательным операциям

Четвероногие спасатели. Попала в беду наша съемочная группа ради эксперимента. А вот для этого лабрадора-ретривера простая игра в прятки стала настоящим боевым заданием. Служебные собаки находят людей под завалами и в лесных массивах, и даже ради достижения поставленной цели спускаются с вертолета.

Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «Зубр»:

Это поиск людей в лесу и поиск людей под завалами. Поиск людей в лесу – работаем по всей территории Республики Беларусь, есть специально у нас оборудованный автомобиль, есть там все необходимое для проживания собаки. Поиск людей под завалами, помимо Республики Беларусь, можем оказать помощь в другой стране, если это необходимо. Как это было в прошлом году, в феврале 2023 года я вместе со своей собакой оказывал помощь турецким коллегам при ликвидации землетрясения.