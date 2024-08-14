В Беларуси готовятся к фестивалю «Зов Полесья». Чем удивят организаторы мероприятия?

Готовность номер один. В Беларуси вот-вот пройдет Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Национальный парк «Припятский» приглашает в гости. Чем организаторы будут удивлять в 2024 году?

Александр Бондаренко, директор ГУ «Дворец культуры «Белицкий»:

В этом году Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» состоится 17 августа в сердце припятского Полесья на территории Национального парка «Припятский» в агрогородке Лясковичи. Этот фестиваль и зародился изначально на территории этого населенного пункта.

Фестиваль по своей структуре уникален, потому что фестивальная зона насчитывает около 7 гектаров, в 2022 году нас посетило около 40 000 зрителей. В этом году, думаю, их будет более 50 000. Подход к организации фестиваля у нас немного нестандартный. Главное – это не сцена и не артисты. Главное – подворья, которые представляют 13 регионов припятского Полесья, это районы Гомельской и Брестской области. Их всех объединяет одна сквозная тема, в этом году соединяющей темой будет «Беларускi год – святаў карагод».