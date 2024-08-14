На портале «Е-паслуга» появится 130 новых сервисов

Поставить детей на очередь в дошкольное учреждение теперь можно будет не выходя из дома. Соответствующая процедура в ближайшее время появится на Едином портале электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родителям достаточно будет авторизоваться в личном кабинете и оставить онлайн-заявку. Сейчас услуга находится на стадии разработки. Всего же на площадке единого интернет-портала «Е-паслуга» порядка 600 государственных сервисов. Они позволяют как физическим, так и юрлицам, а также госорганам в формате онлайн получить услуги в сферах соцзащиты и налогообложения, судебного производства, торговли, финансов и других областях. Только в этом году список пополнился еще 80 новыми сервисами.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:

Наиболее востребованными являются услуги, по которым гражданин может получить сведения в отношении самого себя: какой у меня размер пенсии, какие пособия мне были когда-либо начислены, какие суммы в отношении меня отчисляет работодатель в Фонд соцзащиты. Юрлица активно пользуются передачей таможенных документов в электронном виде в таможню, чтобы ускорить прохождение таможенных процедур на границе. Недавно появилась новая услуга по получению электронной контрольной марки для дезинфекции транспортных средств.

Всего в этом году на Едином портале электронных услуг появится 130 новых сервисов. В их числе регистрация граждан по месту жительства, а также постановка либо снятие транспортного средства с учета. Всего же с начала года интернет-порталом было оказано порядка 80 миллионов электронных услуг.