Партнёрские роды. Религиозный аспект. Ответил священник

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Фисенкин, клирик Храма святителя Николая Японского Минска:

Конечно, всегда боишься, когда что-то новое и впервые. Для нас основным моментом была всегда молитва. Мы просили у Бога помощи, чтобы все прошло хорошо, потому что роды, процесс рождения ребенка – это всегда непростой момент для всех, и для ребенка в том числе. Поэтому активно молились, просили у Бога помощи.

Ну, а с моей стороны я могу сказать, что, действительно, огромный плюс в том, что каждые партнерские роды всегда предполагают подготовку. Мужчина и женщина ее проходит. И когда ты уже об этом что-то знаешь, уже ориентируешься в ситуации, ты действительно, не скажу, что контролируешь, но, во всяком случае, я со своей стороны пытался максимально психологически и, может быть, даже физически поддержать супругу. В то же время максимально не мешать медперсоналу и не создавать никаких проблем. Конечно, в первый раз это было очень напряженно.

Евгений Пустовой:

Все 5 детей у вас партнерские?

Евгений Фисенкин:

Да, но у нас четверо родов, потому что последние была двойня. И нужно сказать, что все последующие роды, несмотря на сложность, в общем-то, был процесс, как говорит супруга, от которого мы получали удовольствие.

Евгений Пустовой:

Отец Евгений, а теперь как религия, традиционные уклады общества на это смотрят? Ведь, если мы Ветхий Завет вспомним, то время очищения – 30 дней, а если мальчика родила женщина – 60. Даже выгоняли за забор. Вот как здесь? Очень важные сказали слова про любовь, а это ведь жертва. Вот здесь, с точки зрения христианства. Вы, как модерновый священник, говорите об этом? Или все-таки в этом процессе должен принять соучастие и это признак твоей любви к супруге?

Евгений Фисенкин:

Мы живем в Новом Завете, который построен на любви. И здесь, мне кажется, нет таких конкретных разграничений. Господь призывает нас к тому, чтобы мы носили тяготы друг друга. Помогали друг другу.

Евгений Пустовой:

То есть главное – это не вызов традиционному укладу?

Евгений Фисенкин:

Нет. В церкви очень ценится образ женщины, материнства на примере Пресвятой Богородицы. Поэтому здесь каких-то таких сложностей и трудностей нет.