Азарёнок о жировках: под истерики в соцсетях государство прогибаться не будет, здесь вам не Европка!

Григорий Азаренок, СТВ:

Хочется сегодня поднять тему, которая, может, и не всем понравиться. Да что делать. Иногда я мучительно для себя задаюсь вопросом – а мы все еще римляне или уже итальянцы? Вот об этом хочу поговорить.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Когда-то очень глупые люди провозгласили, что цель человеческого существования – исключительно, как это модно говорить, удовлетворение растущих материальных потребностей. Эрих Фромм это назвал гуляш-коммунизм. Нет, я не против всего этого, это важно, нужно, правильно. Но нельзя же это ставить в красный угол, в основу жизни. Почему? Да потому что она конечна. Потому что можно покупать каждый год новый iPhone, но однажды очередную модель ты пропустишь, потому что тело твое будут жрать черви, даже если оно одето в Gucci и Versace.

Да, давайте о жировках. Тысячи прочитал комментариев. Тысячи. И есть мне что сказать по этому поводу.

В основном вой стоит от тех, у кого владелец квартиры находится за границей. В Европе работает на их экономику, не на нашу. Но ведь он приезжает сюда. Он планирует, наверное, здесь получать пенсию. Наверняка предпочтет у нас наложить, если что, бесплатный гипс, а не в Европках за тысячу евро. И зубок вытащить тоже здесь сподручнее – бесплатно. А там за пару тысяч все тех же евро.

Вот вам рассказать, сколько стоит один вызов скорой помощи? Он обходится примерно в 400 рублей. Это на бензин, зарплату врача, санитарки и водителя. Это только один вызов. А у нас же некоторые иногда по три раза в день себе вызывают. И все это оплачивается из бюджета.

Или вот еще простейший пример – все знают про наш декретный отпуск. Будущая мамочка на шестом месяце отправляется отдыхать. И длится он три года. И все это время государство исправно отчисляет денежку. А если третий ребенок – то идут уже и материнские выплаты, а дальше – там уже льготные кредиты идут на жилье и все такое. Это социальное государство. А вот в Италии декретный отпуск знаете сколько? Пять месяцев. Но это еще хорошо по капиталистическим меркам. В Латинской Америке, в Мексике родила – и на работу. Пару дней на оклематься. Да, это все реальность.

И все эти блага не из воздуха берутся. Нефть и газ мы не качаем. Мы все это берем из общей кубышки, куда граждане скидываются своими налогами. А если кто-то предпочитает работать где-то там или по интернетику, не платя подоходный, то возникает у общества, у народа вопрос – а это нормально? Раньше было прекрасное слово – мироед. Объедает мир. Прячем доходы свои, с другими не делится. Выгоняли таких из общины, позорили, при Сталине на севера отправляли. А нынче что? Нынче еще начинают возмущаться, кричать, требовать.

Так вот – докладываю. Никакими истериками в соцсетях никто ничего не добьется. Бесполезно. Ну нет у нас нищих, нет у нас тех, кому не по карману коммуналка, нет их – и все. Нечего дурака валять и прикидываться. Не надурите. И под какие-либо истерики в соцсетях государство прогибаться не будет.

Здесь вам не Европка, здесь не получится манипулировать державой постиками, так называемым общественным мнением, мы прекрасно понимаем, как оно формируется, и с народным духом, народным чувством оно не имеет ничего общего. Помните, как в ковид орали, как визжали? А сейчас весь мир признает, что Батька был прав. Кстати, ковид никуда и не уходил, каждый сезон появляется – чего не вопим-то? То-то же.