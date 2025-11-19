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Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Гродно

19 ноября 2025 17:50
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Насущные вопросы, которые порой долгое время беспокоят белорусов, находят быстрое решение. Представители власти готовы не только выслушать, но и разобраться в проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тематика обращений разная: жилищно-коммунальные, дорожные и юридические аспекты. С такими вопросами жители Гродненской области шли к членам Совета Республики. Сенаторы провели в регионе единый день приема граждан. Но откликнулись на него люди со всей страны. Ведь такие встречи – самый короткий путь к решению наболевших историй. 

С чем пришли люди и как решали проблемы, расскажет Галина Буро. 

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Гродно-2

Через диалог – к решению вопросов. Члены Совета Республики провели единый день приема граждан по всей Гродненской области. В каждом районе с 11 часов были готовы выслушать и помочь. А если надо, то и призвать к ответу профильных специалистов. Ведь порой проблемы жителей не ограничиваются привычными жилищно-коммунальными вопросами. 

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Гродно-4

Вместо квартир, на нас оформили это строение, что мы являемся собственниками, но мы никогда не являлись.

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Гродно-6

В юридических тонкостях квартирного вопроса Валентины Кныш разбирались в Кореличском райисполкоме. История давняя, запутанная, требует времени на выяснение всех обстоятельств. Обращение сенатор взял на контроль. Без решения не оставит. Читайте здесь. 

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Гродно-8

На единый день приема граждан в Гродненскую область ехали со всей страны – формат такого диалога необходим людям. К председателю Совета Республики Наталье Кочановой белорусы приходили за решением широкого спектра проблем. Семья из Минска с двумя несовершеннолетними детьми просила продлить им проживание в общежитии, многодетный отец из Столина искал содействия в бизнесе, а жительница агрогородка в Дятловском районе жаловалась на непродление контракта за полтора года до пенсии. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Этот прием – подтверждение, что на местах надо более глубоко вникать в те вопросы, которые поступают. Политика, которая проводится в нашей стране, направлена прежде всего на то, чтобы люди ощущали постоянно справедливое отношение к себе. 

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в Гродно-10

По каждому обращению в Совете Республики не только разберутся, но и проведут детальный анализ. Чтобы понимать, какими проблемами живут люди и в крупных городах, и в глубинке, а еще, какие законодательные шаги требуются от парламентариев в будущем. 

Подробности смотрите в видео. 

# Прием граждан # Наталья Кочанова

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