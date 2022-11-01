Как появились спортивные лошади? Историю выведения пород рассказали в конном центре

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде. Чтобы познакомиться уже с привычным нам видом лошадей, отправляемся в конный клуб.

Высокие и статные животные. Они совсем отличаются от своих предков. В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства множество пород. Самые распространенные – тракененские лошади. Они лучше всего подходят для соревнований, были выведены в Пруссии еще в XVIII веке. Там же появился конный завод.

Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:

Так как это западноевропейская порода, она несет в себе кровь тех маленьких тарпанов, которых вы видели. Это удивительно, и в это не верится, но это на самом деле так, потому что хорошие лошади (для кавалерии) нужны были людям достаточно давно. Еще когда шло военное завоевание рыцарями Тевтонского ордена, они уже озаботились, чтобы у них были качественные лошади, возможность возить и воевать рыцарям, тяжелым, вооруженным, одетым в железо. И они начали скрещивать местных неказистых лошадок, потомков этих тарпанов, которые жили на территории, а Восточная Пруссия – это побережье Балтийского моря, Польша, теперешняя Литва, Беларусь, страны этого региона Восточной Европы, а также Причерноморский регион. Там обитали тарпаны, были давно одомашнены. Так и произошли эти современные лошади.

Всего тракенов в центре 60 %. Выбор породы неспроста – они хорошо приспособленные к этому климату. И на всех спортивных аренах именно они показывали хорошие результаты. И как ни странно, война стала толчком для развития конного спорта. Боевые действия закончились, а лошади остались.