Как часто можно баловаться фастфудом и может ли быть полезной еда из службы доставки?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что касается еды из доставки, мы же не можем проверить, замочили они те же самые крупы или нет. Насколько это полезно?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:

На самом деле, я бы тут больше делала акцент на составы. Алеся Лакина:

Но приготовить тоже нужно правильно, несмотря на состав. Катерина Давыдова:

Приготовить, да, конечно, нужно правильно, нужно стараться и делать. Я всегда говорю о том, что нужно максимально делать то, что в наших силах. Но если так складывается в семье, что нет никак того золотого времени, которое можно потратить на приготовление пищи, тогда мы выбираем доставку по составу. Смотрим максимально полезный состав.

Алеся Лакина:

А вот пользуются именно доставкой по составу? Мне кажется, самое простое, лично я бы заказала себе суши, пиццу или какой-нибудь фастфуд – бургеры, картошку фри. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если это еще сопровождается какой-нибудь красочной картинкой. Алеся Лакина:

Слюнки потекли. Я не заказываю себе салатики. Чем это чревато? Катерина Давыдова:

Опять же возвращаемся к заболеваниям, общему самочувствию, качеству волос. Алеся Лакина:

Сколько раз в месяц можно баловаться фастфудом? Катерина Давыдова:

Здесь абсолютно индивидуальные истории. Если вы следите за своим здоровьем, активны, если все показатели крови в норме.

Алеся Лакина:

Мне кажется, вы не найдете человека, который каждый месяц просто ходит сдавать кровь, чтобы контролировать свои показатели. Это может бабушки, которым нечем заняться, ходят. Но, мне кажется, никто из молодых людей таким не занимается. Катерина Давыдова:

По собственному желанию, да, крайне редко бывает. Алеся Лакина:

Контролируют вес, внешний вид, но не анализы. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Екатерина, вы как диетолог, пользуетесь доставкой еды? И если покупаете все-таки готовую продукцию, то какую именно? Катерина Давыдова:

Честно, ни разу не пользовалась доставкой еды. Елена Кругликова:

Даже пиццу и суши?