Надо проявить себя. Вот зачем партиям решать экономические вопросы на районных уровнях

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК коммунистической партии Беларуси:
У каждой партии – у Гайдукевича, у Сокола или «Белой Руси» – есть программа партии. И вот сейчас, допустим, Коммунистическая партия, мы формируем платформу предвыборную уже на базе программы и с учетом геополитической ситуации, которая складывается вокруг нашей страны. То есть определенные нюансы, учитывая современные элементы, войдут в эту платформу. Они будут обязательно едины для всех претендентов, но каждый регион может иметь свою специфику.
Кирилл Казаков, СТВ:
Алексей Николаевич, теперь скажите мне, пожалуйста, я прекрасно понимаю, с какой стратегией приходят депутаты от партии, например, в парламент. Как они будут работать в ВНС. Но я прекрасно понимаю, что местные выборы, депутаты разных партий приходят в какой-то район. Мы же тоже думаем, что если у меня в районе победил кандидат-коммунист, а в соседнем кандидат-либерал, а в еще одном – «Белая Русь», то по позиции, хотя бы по экономическим вопросам, должны как-то меняться. Если мы хотим на глобальном уровне изменить ситуацию в экономике, наверное, надо показать, как это делается на этом уровне, на районном.
Алексей Сокол:
Соответственно, Кирилл, я хочу вернуться. Мы, когда в комиссии работали, то чуть-чуть сами себе усложнили этот процесс, что касается единого дня голосования. Это не секрет, что раньше те претенденты, которых мы выставляли, достойных людей, бороться за место в парламенте, и если он не выиграл в силу определенных обстоятельств, население не поддержало его, то мы этого человека представляли на местных выборах. Сейчас очень задача серьезная в рамках того, что Кирилл сказал.
Кирилл Казаков:
Экзамен жесткий.
Алексей Сокол:
Да, экзамен жесткий, но мы должны подобрать сильных людей, которые на единой платформе будут выступать.
Алена Сырова, СТВ:
Которые понимают, для чего они туда идут.
Алексей Сокол:
Я не сомневаюсь, и Гайдукевич будет так же действовать. Должен быть претендент одной партии.
Кирилл Казаков:
Все четыре партии вас слушают.
Алексей Сокол:
Парламентские представительства и тут же нужно, чтобы была подкрепа на уровне местных советов – это действительно будет соблюдение интересов наших людей. И еще хочу сказать: задача усложняется? Да! Наш претендент идет на выборы с политической платформы партии, но еще вы не забывайте, что за него голосует не только те люди, которые поддерживают коммунистическую партию, вот на моем личном примере было, и в округе, когда за меня голосовали реально люди. И я в процессе своей работы, допустим, даже те, кто проголосовал против, поменяли мнение, потому что судят депутата по делам, понимаете? Это тоже достаточно очень серьезный аспект.
Читайте также:
Олег Гайдукевич: «Если партия сойдет с ума, то ВНС подправит»
Боровик о партии «Белая Русь»: самый удобный вариант, под шефа, но правильно другое
Сокол: «Никто не запрещает «Белой Руси» или РПТС присоединиться к фракции с определенной идеей коммунистов»