Надо проявить себя. Вот зачем партиям решать экономические вопросы на районных уровнях

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК коммунистической партии Беларуси:

У каждой партии – у Гайдукевича, у Сокола или «Белой Руси» – есть программа партии. И вот сейчас, допустим, Коммунистическая партия, мы формируем платформу предвыборную уже на базе программы и с учетом геополитической ситуации, которая складывается вокруг нашей страны. То есть определенные нюансы, учитывая современные элементы, войдут в эту платформу. Они будут обязательно едины для всех претендентов, но каждый регион может иметь свою специфику.

Кирилл Казаков, СТВ:

Алексей Николаевич, теперь скажите мне, пожалуйста, я прекрасно понимаю, с какой стратегией приходят депутаты от партии, например, в парламент. Как они будут работать в ВНС. Но я прекрасно понимаю, что местные выборы, депутаты разных партий приходят в какой-то район. Мы же тоже думаем, что если у меня в районе победил кандидат-коммунист, а в соседнем кандидат-либерал, а в еще одном – «Белая Русь», то по позиции, хотя бы по экономическим вопросам, должны как-то меняться. Если мы хотим на глобальном уровне изменить ситуацию в экономике, наверное, надо показать, как это делается на этом уровне, на районном.

Алексей Сокол:

Соответственно, Кирилл, я хочу вернуться. Мы, когда в комиссии работали, то чуть-чуть сами себе усложнили этот процесс, что касается единого дня голосования. Это не секрет, что раньше те претенденты, которых мы выставляли, достойных людей, бороться за место в парламенте, и если он не выиграл в силу определенных обстоятельств, население не поддержало его, то мы этого человека представляли на местных выборах. Сейчас очень задача серьезная в рамках того, что Кирилл сказал.