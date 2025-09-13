Новости по тегу #Минчане

Промышленность, транспорт, строительство, здравоохранение, соцзащита, торговля, коммунальное хозяйство, образование, культура, спорт. В каждой номинации – свой победитель.
Павел Валицкий, выпускник специальной школы № 14. Любит порядок во всем и обожает свою работу. С понедельника по субботу он благоустраивает территорию родной школы. В ноябре 2024 года будет уже 8 лет, как Павел трудится здесь дворником.
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