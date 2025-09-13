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Новости по тегу #Минчане

В столице пройдёт торжественная церемония вручения наград «Минчанин года»
13 сентября 2025 13:36

В столице пройдёт торжественная церемония вручения наград «Минчанин года»

Благоустраивает территорию родной школы уже 8 лет – история минского дворника
14 сентября 2024 19:15

Благоустраивает территорию родной школы уже 8 лет – история минского дворника

Переоделись в 80-е и 90-е. Какой стиль в одежде, аксессуарах и прическах предпочитают минчане?
09 июля 2019 10:11

Переоделись в 80-е и 90-е. Какой стиль в одежде, аксессуарах и прическах предпочитают минчане?

«Надо мини-зоопарк сделать в маленьком вагоне»: что минчане хотят улучшить в метро
05 июня 2018 11:58

«Надо мини-зоопарк сделать в маленьком вагоне»: что минчане хотят улучшить в метро

Опрос. На что не стоит тратить деньги?
10 апреля 2018 10:06

Опрос. На что не стоит тратить деньги?