«Надо изменять имидж многодетной семьи»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: У нас, к сожалению, в общественном сознании часто есть такой стереотип, что многодетная семья – это не совсем хорошо, что, как правило, многодетная семья – это льготники, алкоголики, тунеядцы, которые просто плодятся для того, чтобы получать пособия от государства. Как создавать позитивный образ многодетной семьи, положительный образ?

Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Примеры позитивные многодетных семей, их этот позитивный опыт созидания семейной жизни – это то, что мы видим, например, на наших республиканских конкурсах «Семья года». Эти семьи настолько восхищают! Если бы на этот конкурс привлекать и была бы возможность у всех молодых людей смотреть этот конкурс и как-то принимать в нём участие, мне кажется, что сознание молодёжи, в принципе бы, перевернулось. Потому что сегодня молодым родителям трудно воспитывать одного ребёнка – они не знают, как с ним справиться и так далее. Понимаете?

А когда ты смотришь многодетную семью, где своего рода такой микрокосмос, где они друг другу помогают, тянутся друг за другом в учёбе, в творчестве, где родители друг за друга. То, безусловно, такие позитивные примеры очень мотивируют. Даже на примере собственной дочери скажу: когда мы посещаем какие-то интересные многодетные семьи, она всё время говорит с таким вот восхищением, что: «Мама, как здорово – быть многодетной!»

Наверное, с этого надо начинать, надо изменять отношение, имидж многодетной семьи. И я думаю, что сегодня уже очень много для этого сделано, в том числе благодаря общественным инициативам. Тот же конкурс «Крепка семья – крепка держава». На что он направлен? На то, чтобы в средствах массовой информации мы транслировали позитивный образ семьи с детьми. Тогда совместными усилиями, как общественные объединения, религиозные организации, бизнес-сообщество, наниматели, то, соответственно, это будет важно.

«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:

Обязательно. Мы, например, объявили конкурс вместе с министерством информации в прошлом году на лучшую публикацию, программу на тему отцовства, интервью. И было три заявки.