Что такое инситное искусство? Рассказываем о необычном виде творчества
Грант Президента в поддержку культуры – это всегда знак признания особой ценности проекта. На этот раз высокая оценка и финансовая поддержка направлены на спасение уникальной коллекции. О том, как грант поможет отреставрировать эти хрупкие шедевры, что такое инситное искусство и почему его важно сохранить для будущих поколений, рассказала гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Перлина, заведующий сектором Витебского областного методического центра народного творчества.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Анна, для зрителей, которые, возможно, впервые слышат такой термин «инситное искусство», очень будет интересно рассказать, что это.
Анна Перлина, заведующий сектором Витебского областного методического центра народного творчества:
Инситное, его еще часто называют наивное творчество, это творчество людей без специального художественного образования. Те люди, которые когда-то вдохновились, возможно, каким-то пейзажем, сюжетом, событием в жизни, взяли тот материал, который у них был дома, краски либо какая-то бумага, начали творить.
Анна Перлина:
Несколько работ сегодня я привезла из Витебска. И вот эта работа, которую вы видите, это «Маляваны дыван». Это также один из видов инситного искусства. И эта работа была найдена в экспедиции. И даже местами можно видеть повреждения. Она у кого-то висела в доме и просто гвоздиками была прибита к стене. Поэтому эта работа также нуждается в реставрации. Есть моменты, где посыпалась краска. Конечно, ей нужен подвес для экспонирования. И после завершенной работы мы сможем представить ее широкой публике.
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