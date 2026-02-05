Что такое инситное искусство? Рассказываем о необычном виде творчества

Грант Президента в поддержку культуры – это всегда знак признания особой ценности проекта. На этот раз высокая оценка и финансовая поддержка направлены на спасение уникальной коллекции. О том, как грант поможет отреставрировать эти хрупкие шедевры, что такое инситное искусство и почему его важно сохранить для будущих поколений, рассказала гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Перлина, заведующий сектором Витебского областного методического центра народного творчества.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Анна, для зрителей, которые, возможно, впервые слышат такой термин «инситное искусство», очень будет интересно рассказать, что это.