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Глава МВД поставил ряд задач сотрудникам УВД Витебского облисполкома

05 февраля 2026 07:55
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Задача номер один – оказание помощи в наведении порядка, обеспечении дисциплины в трудовых коллективах. Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков на совещании в УВД Витебского облисполкома. Министр сделал акцент на недавнем масштабном разговоре у Президента Беларуси, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД поставил ряд задач сотрудникам УВД Витебского облисполкома-2

Глава МВД потребовал особое внимание обратить на агропромышленный комплекс. При выявлении фактов бесхозяйственности на сельхозпредприятиях, нарушений содержания и лечения животных – незамедлительно информировать начальника УВД, а тот, в свою очередь – губернатора. Такое же взаимодействие с органами местной власти должно быть налажено и по линии обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.

# МВД # МВД Беларуси # Иван Кубраков

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