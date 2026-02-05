Глава МВД поставил ряд задач сотрудникам УВД Витебского облисполкома

Задача номер один – оказание помощи в наведении порядка, обеспечении дисциплины в трудовых коллективах. Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков на совещании в УВД Витебского облисполкома. Министр сделал акцент на недавнем масштабном разговоре у Президента Беларуси, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД потребовал особое внимание обратить на агропромышленный комплекс. При выявлении фактов бесхозяйственности на сельхозпредприятиях, нарушений содержания и лечения животных – незамедлительно информировать начальника УВД, а тот, в свою очередь – губернатора. Такое же взаимодействие с органами местной власти должно быть налажено и по линии обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.