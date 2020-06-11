11 июня. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав

Новости Беларуси. По состоянию на 11 июня в Беларуси вылечились и выписаны из учреждений здравоохранения 26 643 пациента, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

Согласно данным Минздрава, в республике выявлены 51 816 человек с положительным результатом теста на COVID-19. За всё время распространения инфекции на территории страны скончались 293 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

Всего в Беларуси было сделано 678 570 тестов на COVID-19.