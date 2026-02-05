Австралия продаёт военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне

Речь идет о базах сухопутных и военно-морских сил, а также казармах, в том числе расположенных в крупнейших городах. Всего на торги выведено около 70 лотов. Многие из этих объектов сегодня практически не используются или находятся в запущенном состоянии. При этом военное ведомство рассчитывает выручить за них не менее трех миллиардов долларов США.

Полученные средства планируют направить на модернизацию аэродромов, создание баз для боевых беспилотников и развитие другой критически важной инфраструктуры. В Министерстве обороны подчеркивают: продажа имущества – это не сокращение военного потенциала, а способ его нарастить. Тем более что Австралия уже обозначила стратегическую цель – в ближайшие пять лет увеличить оборонные расходы до 2,5 % ВВП, усиливая свои военно-стратегические возможности в регионе.